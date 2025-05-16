İmamoğlu’nun en güvendiği isim itirafçı oldu! Beylikdüzü’nden İstanbul’a uzanan tüm kirli ağı ortaya döktü

"İSFALT HİSSELERİ DEĞERİNİN ALTINDA SATILACAKTI"

"Cebeci de yapılan ikinci operasyon taş ve mıcır operasyonudur. Bu operasyon neticesinde Murat Gülibrahimoğlu taş piyasasını ele geçirmiş en önemli aktör olarak belli dönemlerde taş üretimini durdurarak taş fiyatlarını arttırmış. Kendisi bu şekilde kara borsacılıkta yapmıştır. Bu paranın yarısı operasyonu beraber yürüttüğü, Fatih Keleş aracılığıyla Ekrem İmamoğlu'na da gitmiştir. Bu operasyonda Murat Gülibrahimoğlu Güney Cebeci ve Kuzey Cebeci isimli firmaların yönetiminde bulunan diğer ortak olan şirketlerin sahiplerini tehdit ederek hisselerini satın aldığını duydum. Aynı zamanda Kuzey Cebeci ve Güney Cebecide ki İsfalt'ın hisselerini de değerinin altında satın almak istedi. Bu konuda Fatih Keleş İsfalt yönetimine baskı yapmış beni de bu konuda ikna etmeye çalışmıştır. Ekrem İmamoğlu da satılması konusunda onayı olduğunu söyledi. Ben bu satışı kamu oyuna anlatamazsınız siyasetten de ekonomik olarak da yanlış bir iş dedim. Bu uyarının neticesinde Ekrem İmamoğlu bu satıştan vazgeçmek zorunda kaldı. Ekrem İmamoğlu her fırsatta Murat Gülibrahimoğlunun çok becerikli ve çok yetenekli bir insan olduğunu önünün açılmasını gerektiğin söyledi. Bir gün Ekrem İmamoğlu bir çok belediye bürokratının olduğu toplantıda Eyüp civarında taş ocaklarının şehir içinde kaldığını bunların buradan kaldırılmasını gerektiğini söyledi. Buradaki amacı taş ocaklarının tamamını işlevsiz bırakarak Murat Gülibrahimoğlu'nun tamamen tekelleşmesini sağlamaktı. İbrahim Bülbüllü bu operasyonunu Fatih Keleş adına parasal kontrol ve yönetimini sağlamaktaydı. Fatih Keleş ve Arif Gürkan Alpay'ın birliktelikleri Beylikdüzü'nden beri devam etmektedir. İbrahim Bülbüllü, Fatih Keleş, Arif Gürkan Alpay ve Murat Gülibrahimoğlu'nun özel jetle birçok yurt dışı seyahati olduğu yapılacak araştırmalar neticesinde de görülecektir. 2024 yılının sonlarında operasyon iddiaları çıkmaya başlanınca Murat Gülibrahimoğlu'nun elde ettikleri paraları kendi uhdesine geçirerek kaçacağı endişesiyle bu şahıstan paraların istendiğini duydum. Fakat Murat Gülibraihmoğlunun paraların büyük bir kısmını vermediğini duydum. Zaten 2025 yılı Mart Ayı gibi de kendisi yurt dışına kaçtı. Londra'da olduğunu duydum. Londra'da ciddi bir parası olduğunu bu paralarında yarısının Ekrem İmamoğlu'nun olduğunu tahmin ediyorum. Bu para tahminimce bir kaç yüz milyon dolardır. Bu operasyonlar neticesinde belediye dolayısıyla kamu çok ciddi zarara uğramıştır."

"MANDARİN HOTELDEN 20, SİX SENSES HOTELDEN 7 MİLYON DOLAR ALINDI"

"İBB'deki yapının ikinci büyük gayriresmi finans kaynağı Boğaziçi öngörünümdedir. Bu yapı Fatih Keleş üzerinden kontrol edilmektedir. Resmi muhatabı Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu'dur. Gayriresmi ayağı ise Yakup Öner'dir. Öngörünümde kalıpta tadilat isteyen tüm yapılar Boğaziçi İmar'a başvuru yapmak zorundadır. Zabıta müdürlüğü eliyle kaçak yapılara izin verilmeyip birçok yapının inşaatı durdurularak Boğaziçi İmar'dan izin almaya zorlanmaktadır. Boğaziçi İmar'a başvuran kişiler ya Fatih Keleş ya da Yakup Öner'e yönledirilmekte, yine Boğaziçi İmar'da Fatih Keleş ve Yakup Öner'e bağlı ismini bilmediğim mimarlara yönlendirilmekteydi. Bu işlerin temel kontrolünün Yakup Öner yapmaktaydı. Bu işler neticesinde Fatih Keleş ve Ekrem İmamoğlu'na doğrudan raporlar veriyordu. İlgili firmalarla yapılan görüşmeler neticesinde Yakup Öner, Elçin ile görüşerek işin olabiletisini görüşür bu tespitler neticesinde genellikle Fatih Keleş ile bazen ise Ekrem İmamoğlu ile şahıslardan istenecek paralar tespit edilir. Başvuran şahıslara ulaşılarak tespit edilen miktarların veya taleplerin gerçekleştirilmesi neticesinde bu imar işleri gerçekleştirilirdi. Ekrem İmamoğlu'nun da doğrudan Elçin'e talimat verdiği işler olmuştur. Burası çok kapalı bir alandı. Ancak Mandarin Otelden 20 Milyon Dolar, Six Senses Otelden 7 Milyon Dolar alındığını duydum. Yine yapı yapının sahiplerinden Zafer bey polis okulunun satışı ile ilgili yapılan son toplantıda başkana boğaz öngürünümde bir villada tadilat yapacağını bu tadilattan bir şey istenmemesini söyledi. Toplantıda başkan bir cevap vermedi çıkınca bana hitaben 'Ne kadar terbiyesiz bir adam o işle bu işi birbirine karıştırıyor' dedi. Duyduğum kadarıyla Yakup Öner bu villa için de temaslarda bulunmuş."

İŞTİRAKLERİN İŞLEYİŞİ VE YETKİLİLERİ

"İBB'nin Fen İşleri'nin Anadolu Yakası'ndaki alt yapı işlerini İston yerine genellikle AYAPI olarak hatırladığım firmaya verdiler. Yine son asfalt ihalesinde İsfalt'a sadece asfalt üretim işlerini verirken tüm asfalt serim işlerini dışarıdan üç dört firmaya dağıttılar. Asfalt işinde asfalt üretimi değil asfalt serim işi karlı kısımdır. Bu karlı işler şirketlere verilerek belediye ciddi bir kardan vazgeçmiş ve bu şekilde kamu zararı oluşturulmuştur. Yine Ağaç A.Ş.'nin bitki alım ve dikim işleri azaltılarak iştirake vermek yerine dışarıdaki firmalara verilmiştir. Bir diğer alan Medya Kültür ve iletişim alanıdır. Bu alanı belediyenin ilk aylarında Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Serdar Taşkın ve Fatih Keleş organize etmiştir. Bu alan tamamen kapalı devre olup, benim herhangi bir dahilim olmamıştır. Bir süre sonra Murat Ongun ve Fatih Keleş'in tartışması neticesinde başkanın araya girmesi ile bu alan tamamen Murat Ongun'a bırakılmıştır. Emrah Bağdatlı isimli şahsın ne iş yaptığını tam bilmemekle beraber sürekli Murat Ongun'un yanında ve iletişim çadırına gittiğimde de burada görmekteydim. Bu alan dediğim gibi Murat Ongun'un yönetimindeydi. Bildiğim somut olaylardan Dijital Deneyim Müzesi işini Murat Ongun organize etti. Burada işin bedeli şişirilmiş faturalar ile arttırılarak ciddi bir kamu zararı yaratılmıştır. Bu oluşan farkın bir kısmınını elden alındığını bir kısmına karşılıkta İletişim ofisinin mobilyaları alındığını, bir kısmınında şirket yöneticilerinin de aldığını duydum. Bu olaya ilişkin Sayıştay raporu da mevcuttur. Bu aşamada hatırladığım somut olay budur. Bimtaş da benim ilgilenmediğim bir firmaydı. Yönetim kurulu başkanı da Emrah Şahan'dı. Emrah Şahan icracı olmaması gerekirken yönetime doğrudan müdahale etmiş özellikle alt yüklenicileri kendisi seçmiş firmalar grubu oluşturmuştur. Bu firmalar üzerinden birçok usulsüzlük yapılmıştır. Mahir Polat Genel Sekreter Yardımcısı olunca İBB'nin Proje Etüt Dairesi kendisine bağlanmıştır. O saatten sonra kendisi de Bimtaş'ı pasifize ederek Bimtaş'taki firmalar üzerinden kendisine çalışmaya başlamıştır. Yine Mahir Polat ile ilgili bir diğer konu Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı'nın uhdesindeki restorasyon işleridir. Burası da çok kapalı bir alan olup Mahir Polat'ın belirlediği firmalarla çalışılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığı'nızca incelendiğinde tespitleri yapılacaktır."