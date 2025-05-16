Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA! CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne soruşturmada yeni gelişme: İş insanı Kemal Şahin rüşvetten tutuklandı
Giriş Tarihi: 16.5.2025 10:59 Son Güncelleme: 16.5.2025 11:18

SON DAKİKA! CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne soruşturmada yeni gelişme: İş insanı Kemal Şahin rüşvetten tutuklandı

Son dakika haberi... Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin soruşturma kapsamında “Rüşvet vermek” suçundan tutuklandı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
SON DAKİKA! CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’ne soruşturmada yeni gelişme: İş insanı Kemal Şahin rüşvetten tutuklandı

Son dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Büyükçekmece Belediyesi'nde yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada iş insanı Kemal Şahin tutuklandı.

Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" soruşturması başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 1 Ocak 2015 ve 7 Mayıs 2025 arasında ilçede inşaat ruhsatı verilen tüm projelerin listesine, projeyi yapan firma ya da kişilerin kimler olduğuna, hangi projelerin iskan aldığına ve yapılan inşaatların neler olduğuna ilişkin bilgilerin Büyükçekmece Belediyesi'nce hazırlanarak emniyete teslim edilmesi istenmişti.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün

TUTUKLANDI

Başlatılan soruşturma kapsamında Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin'in 9 Mayıs'ta "Rüşvet verme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği ortaya çıktı.

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SON DAKİKA! CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne soruşturmada yeni gelişme: İş insanı Kemal Şahin rüşvetten tutuklandı
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