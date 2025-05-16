SON DAKİKA! CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’ne soruşturmada yeni gelişme: İş insanı Kemal Şahin rüşvetten tutuklandı

Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" soruşturması başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 1 Ocak 2015 ve 7 Mayıs 2025 arasında ilçede inşaat ruhsatı verilen tüm projelerin listesine, projeyi yapan firma ya da kişilerin kimler olduğuna, hangi projelerin iskan aldığına ve yapılan inşaatların neler olduğuna ilişkin bilgilerin Büyükçekmece Belediyesi'nce hazırlanarak emniyete teslim edilmesi istenmişti.