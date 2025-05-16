Diyarbakır'da PKK'ya yönelik 2017'de düzenlenen operasyonda şehit olan özel harekât polisi Ahmet Alp Taşdemir'in imam babası İbrahim Taşdemir, PKK'nın kendini feshetme süreciyle ilgili SABAH'a konuştu. Sürecin sadece ülkemiz için değil Ortadoğu'daki barış süreci için çok önemli bir adım olduğunu söyleyen Taşdemir, "Ortadoğu'da emelleri olan dış güçlerin engellenmesi için çok önemli bir adım olacak. Çünkü dış güçler terör örgütlerini maşa olarak kullanıyorlar. Bin küsur yıldır aynı kaderi aynı coğrafyayı paylaştığımız Kürt vatandaşlarımız ile yakınlaşmamız için çok büyük bir fırsat olacak. Süreç sorunsuz ve düzgün şekilde devam ederse şehit anne babaları artık ağlamayacak" dedi. Eğer bu süreç şehit anne babalarının incinmeyeceği şekilde akıllı ve düzgün yürütülürse bu coğrafyada yaşayanların tek çatı altında birleşmesine harç olacak. Birbirimize daha çok kenetlememizi sağlayacak. Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi 'Müslüman bir delikten iki defa ısırılmaz.' Devletimiz önceki gibi oyunlara gelmesin. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'kadife eldiven içinde demir balyozumuz var.' Onu sürekli hazırda tutsun ki bunlar tekrar ihanet etmeye kalkarsa gözünün yaşına bakmasın. Eğer bu gerçekten başarıya ulaşırsa, bunu yetimlerimize ve şehitlerimize rahatlıkla anlatırız. Vatanın selameti ve huzuru için sesimizi çıkarmadık. Süreç düzgün işlemezse şehitlerimizin yüzüne bakamayız" diye konuştu.