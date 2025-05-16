SON DAKİKA | Başkan Erdoğan: Barış diplomasisinin öncülüğünü Türkiye üstleniyor

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Gençlik Festivali'nde açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye Yüzyılına böylesine dinamik birilik bir gençlikle adım atmaktan iftihar ediyorum. Biz sıradan bir devlet, millet değiliz. Bizim damarlarımızda akan kanda büyük bir tecrübe var. Bizi büyük bir millet yapan da işte o tecrübedir. Gençler biz büyük düşünen bir milletiz. Bizi asırlardır durduramadılar, bundan sonra da durduramazlar.

"BARIŞ İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ"

Gözlerimiz, Gazze'de, Somali'de, Afrika'da, Rusya-Ukrayna savaşında... Aynı anda her birinde barış için, huzur için ateşkes için tek tek çabalıyoruz. Akan kanı durdurmak, zulümleri durdurmak için gecemizi gündüzüme katıyoruz. İnsanı diplomasinin sancaktarlığını Türkiye yapıyor. Barış diplomasisinin öncülüğünü bugün Türkiye üstleniyor. Artık olayları seyreden değil, yönlendiren bir Türkiye var.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Terör tehdidinin olmadığı bir Türkiye'yi inşa etmek için yoğun gayret içerisindeyiz. Bu vatanda özgürce yaşamak için çok çetin mücadele verdik. On binlerce canımızı terör saldırısında kaybettik. Terörden dolayı kardeşliğimiz yara aldı, kalkınma yolculuğumuz çok yavaş ilerledi. Bu musibetten ülkemizi tamamen kurtarmak için çok hassas adımlar atıyoruz. Terörsüz Türkiye menziline mutlaka varacağız. Vatanımızı, milletimizi, devletimizi çok daha güçlü yarınlara el birliği ile taşıyacağız. Yolsuzlukları örtmek için gençlerin arkasına saklananlar kaybedenler, gençlere sokağı adres olarak gösterenler kaybedecek. Gençlerin eline kalem yerine silah verenler kaybedecek. Kazanan Türkiye olacak.