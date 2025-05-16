"Terörsüz Türkiye hedefine emin adımlarla ilerliyoruz"

Hatay'da düzenlenen Erzin ve Samandağ adalet Saraylarının temel atma törenlerinde konuşan Bakan Tunç, "Ülkemizin güvenliği ve huzuru için çok kritik bir noktadayız. 40 yıldan bu yana gelişmemizin ve kalkınmamızın önündeki en büyük engel olarak duran ve binlerce şehit vermemize neden olan terör belasından kurtuluyoruz. Törer örgütü kendini feshetti. Silahları bıraktığını açıkladı. Bugüne kadar bu mücadele, bu sonuç kolay olmadı. Milletimizin kenetlenmesi, milletimizin birlik ve beraberliği, güçlü bir şekilde kararlı duruşu, sayın Cumhurbaşkanımızın Ahlat'ta yaptığı iç cephe vurgusundan sonra sayın Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı çağrı ve sonraki çabalar terör örgütünün kendisini feshetmesiyle sonuçlandı." dedi.

"DÜNYANIN EN GÜZLÜ ÜLKESİ OLACAĞIZ"

Bundan sonraki süreçte herkese büyük sorumlulukların düştüğünü belirten Bakan Tunç, "Millet olarak birlik ve beraberliğimizi daha da kuvvetlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Etnik kökeni ne olursa olsun hepimiz kardeşiz. Kardeşliğimizi güçlendirerek dünyanın en güçlü ülkesi olacağız. Bunun önünde hiç kimse duramayacak. Bu süreçte herkese özellikle kullandığı ifadeler bakımından çok önemli görevler düşüyor. Bu süreci zehirleyecek dili kullananlara karşı olacağız. Bu süreci sabote etmeye çalışanlara karşı uyanık olacağız, birlik ve beraberliğimizi daima koruyarak, milletimizin menfaati için ne gerekiyorsa yapmanın gayreti içinde olacağız. Milletimizin huzuru, çocuklarımızın huzurlu bir geleceğe kavuşması için terörsüz Türkiye hedefiyle inşallah yolumuza devam edeceğiz ve bu yüzyıl nasıl rahmetli Özal 21. Asır Türk asrı olacaktır diyordu önemli hedefleri vardı. Onun hedeflerinin kat kat fazlasını Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi. Oda diyor ki, "Bu yüzyıl Türkiye yüzyılı olacak." Cumhur ittifakı ile beraber milletimizle beraber bunu başaracağız inşallah. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.