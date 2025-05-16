‘Üniter yapı, bayrak dil tartışma konusu değil’

Başkan Erdoğan, Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) tarafından gerçekleştirilen Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni'ndeki konuşmasında da önemli mesajlar verdi:

Türkiye 41 yıl boyunca bölücü terörün kanlı eylemlerine sahne oldu. Bu süre zarfında terörle mücadelede 10 binden fazla güvenlik görevlimizi maalesef şehit verdik. Terörün Türkiye'ye doğrudan ve dolaylı maliyeti 2 trilyon doları buluyor.

Bölücü örgüt çıkıyor, kendini feshettiğini ve silah bırakacağını açıklıyor. Neredeyse yarım asırdır kanla yazılan bir ihanet sayfasının tamamen kapanması noktasında önemli bir fırsat penceresi aralanıyor. Doğu ve Güneydoğu bölgemizde vatandaşlarımız 'Terör tehdidi altında yaşamaktan inşallah artık kurtuluyoruz' diyerek sokaklarda, meydanlarda sevinç halayları çekiyor. Ama bakıyorsunuz birileri adeta karalar bağlamış durumda. Ellerindeki o kanlı sektörü, o istismar tezgâhını kaybetmekten korkanlar, neredeyse terör örgütüne yalvaracaklar. İşte böyle derin bir hayal kırıklığı yaşıyorlar.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir, kudretli bir devlettir. Devletimiz hiçbir gücün karşısında diz çökmez ve çökmemiştir. Türkiye, geldiğimiz noktada bu meseleyi artık bir hal yoluna koymuştur. Devletimizin toprak bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği, üniter yapımız, bayrağımız, resmi dilimiz asla tartışma konusu değil. Ne yapılıyorsa tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyerek sembolleştirdiğimiz ilkelerimiz çerçevesinde yapılmaktadır.

Kimsenin kaygısı, endişesi, korkusu olmasın. Biz Sayın Bahçeli ile birlikte ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Devletimizin tüm kurumları, kadroları ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar. Terörsüz Türkiye en çok da Türkiye ekonomisini şaha kaldıracaktır. Türkiye artık yeni ligde top koşturmaya başlayacaktır.