Yağmacılar eş zamanlı operasyonla yakalandı!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, kentte suçla mücadele kapsamında önemli bir operasyona daha imza attı. 07 Mayıs 2025 tarihinde Darıca ilçesinde Y.S. adlı vatandaşa yönelik gerçekleşen yağma olayıyla ilgili olarak başlatılan soruşturma sonucunda, olayın failleri olduğu tespit edilen Y.E.İ., M.Ç., Ö.S. ve A.A. İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Gasp Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmaları neticesinde kimlik bilgileri belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiler.