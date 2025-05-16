Yapay zekalı yatırım vurgunu! 500 milyon dolar aktardılar

"Dolandırıcılık" operasyonunu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Sosyal medya platformları üzerinden sahte yatırım reklamlarıyla dolandırıcılık yapan bir şebeke tespit edildi. Şebeke üyelerinin, yüksek kazanç vaadiyle oluşturulan yapay zeka destekli sahte yatırım siteleri aracılığıyla çok sayıda kişiyi dolandırdığı saptandı. Siber Polisleri'nin tespitlerine göre; şebekenin üyeleri çağrı merkezleri aracılığıyla mağdurların düşük meblağlarla başladıkları sözde yatırımlarını yüksek maddi kazançlar sağlayacaklarını söyleyerek ikna etti ve mağdurları yüklü miktarlarda dolandırdı.

PARALARI KRİPTOYA ÇEVİRDİLER

21 farklı olayda yaklaşık 65 milyon liralık dolandırıcılık yapan şebeke üyelerinin yaklaşık 500 milyon dolar tutarındaki yasa dışı kazancı Kamboçya merkezli bir kripto para borsasına aktardıkları ve suçtan elde edilen gelirin izini kaybettirmeye çalıştıkları tespit edildi. İstanbul merkezli toplam 28 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 72 şebeke üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 21 bin 100 dolar, 138 bin lira, iki adet ruhsatsız abanca, 86 mermi, beş altın bilezik, yedi altın bileklik, iki altın kolye, iki altın küpe, iki altın yüzük, bir altın kolye ucu, bir ata altın, iki tam altın, 14 yarım altın ve iki çeyrek altın ele geçirildi.