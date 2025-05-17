19 Mayıs coşkusu Türkiye’yi sardı

Diyarbakır Sur ve Kayseri'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106'ncı yıldönümü kutlamaları kapsamında iki ayrı etkinlik düzenlendi. Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleşen "fener alayı" yürüyüşüne çok sayıda kişi katıldı. Merkez Sur ilçesinde, tarihi Kurşunlu Camii önünden başlayan yürüyüşte katılımcılar, 157 metre uzunluğundaki Türk bayrağını omuzlarında taşıdı. Tarihi taş yapılar arasında yankılanan arbane sesleri etkinliğe yöresel bir renk kattı. Yürüyüş boyunca hem vatandaşlar hem de turistler coşkulu anlara tanıklık etti.

1919'A ÖZEL KOREOGRAFİ

Kayseri'de de bando eşliğinde Sivas Caddesi'nden yürüyüşe geçen vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Fener alayında vatandaşlar davul zurna eşliğinde halaylar çekti. Tekirdağ'da polis ekipleri ve sporcular, 19 Mayıs'ın 106. yılına özel 1919 koreografisi oluşturdu. Yürüyüş yapanlara, gençler ve aileler de eşlik etti. Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü sporcuları, sahil dolgu alanında 1919 koreografisi hazırladı. Türk bayrağının da açıldığı koreografi, drone'la havadan görüntülendi.





ATA TOPRAĞI YURDA ULAŞTI

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği ve İpsala Kaymakamlığı tarafından düzenlenen organizasyon kapsamında, Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin bahçesinden alınan Ata toprağı Gümülcine Başkonsolosluğu tarafından otomobille İpsala Sınır Kapısı'na getirildi. İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, törende yaptığı konuşmada, Atatürk'ün doğduğu evin bahçesinde alınan toprağın Anıtkabir'e götürüleceğini söyledi.

SOLOTÜRK NEFES KESTİ

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Samsun'da gösteri yapacak SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, bayrama kısa bir süre kala Samsun semalarında çevre tanımı uçuşu yaptı. İlk olarak sahne alan SOLOTÜRK, akrobatik hareketlerin yanı sıra güzergâhı taradı. Türk Yıldızları da birkaç akrobatik hareketin ardından uçuşunu sonlandırdı.