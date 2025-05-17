67 yıla kadar hapis talebiyle yargılanacak

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "ihaleye fesat karıştırma" ve "örgüt kurma" soruşturması kapsamında Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile birlikte toplam 26 şüpheli hakkında fezleke hazırlandı. 78 ayrı ihale mercek altına alınırken, Köseler'in yolsuzluk örgütünün kurucusu olduğu belirtildi. 4 Mart'ta adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden Köseler dahil 13'ü tutuklandı, 9 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Fezlekede, Alaattin Köseler için "örgüt kurmak", "ihaleye fesat karıştırmak", "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 67 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi. Fezleke, kamu davası açılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunuldu. Hâkimlik de Köseler dahil 13 şüphelinin tutuklanmasına, 9 şüphelinin yurtdışına çıkış yasağı verilerek adli kontrolle serbest bırakılmasına karar vermişti.