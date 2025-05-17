Bahçeli kurban vekâletini Türk Kızılay’a verdi

Türk Kızılay'ın gelenekselleşen vekâletle kurban kesim kampanyasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de destek geldi. Türk Kızılay'ın geleneksel vekâletle kurban kesim kampanyası, bu yıl 'Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye' sloganıyla başladı. Vekâletle kesilen kurbanlar, yurtiçi ve Gazze/Filistin ile 22 ülkede milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşacak. Kızılay'ın kurban kampanyasına geçtiğimiz günlerde destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurban vekâletini Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılay'a bağışlamıştı. Erdoğan'ın ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de kampanyaya destek geldi. Bahçeli'nin kurban bağışı, Gazze'de açlıkla mücadele eden ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaştırılacak.