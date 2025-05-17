Bakan Bayraktar: Hedef, enerjide tam bağımsız Türkiye

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Bartın İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu

Bakan Bayraktar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Hedefimiz enerjide tam bağımsız hale gelmek. Göktepe'de keşfedilen gaz 75 milyar milyar metreküp oranında.

Şimdi dağlarda 81 bin varil petrol üreten bir Türkiye var. Orada gençlerimizin umutları var. İstihdam, hayaller ve umut var. Terörsüz Türkiye'ye Gabar ile başladık. Bugün Gabar 2 milyar TL'lik bir ekonomik katkı yapıyor.

Yeni keşiflerle enerjide dışa bağımlılığımızı bitirecek.

BARTIN'A DOĞALGAZ MÜJDESİ

Bartın'da doğalgaz gitmeyen iki bölgeye de bu yıl içinde doğalgazı ulaştıracağız.

İnşallah doğalgazsız hiçbir yer bırakmayacağız. Köylere de doğalgaz lazım. Nüfusun köylerde olması, vatandaşlarımızın konforu önceliğimiz. Sayın Cumhurbaşkanımız 2022'de söyledi. 'Tüm hanelere doğalgaz göndereceğiz' dedi. Tabii bu imkan meselesi.

Çok kaliteli, kalorisi yüksek kömürü de çıkarmamız gerekiyor. Madenleri de çıkarmamız gerekiyor. Madenlerde bizim önceliğimiz insan. Önce iş sağlığı ve güvenliği. Şehitlerimizin Allah mekanlarını cennet eylesin. Bartın'a tekrar başsağlığı diliyorum.

ERDOĞAN MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Başkan Erdoğan, "Göktepe-3 kuyusundan dün müjdeli haber aldık. Sahada 75 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi yaptık. Bu miktarla konutlarımızın ihtiyacını yaklaşık 3,5 yıl boyunca tek başına karşılayacağız. Ekonomik değeri 30 milyar dolar" ifadelerini kullanmıştı.