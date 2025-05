Bakan Kurum’dan Hatay’a 3 müjde: Yeniden ayağa kalkışın simge şehri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, asrın felaketinin ardından devam eden inşa çalışmalarını incelemek üzere Hatay'a gitti. Bakan Kurum, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantıya Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti ve MHP Hatay milletvekilleri, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, ilçe belediye başkanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri katıldı.





"GÜZEL GÜNLER YAKINDIR"

Kentte devam eden inşa çalışmalarıyla ilgili son durumu değerlendiren Bakan Kurum, "Sizlerden son bir gayret istiyorum. Yıl sonuna kadar bu azmi, bu kararlılığı; bugünleri özlemle bekleyen vatandaşlarımız adına hemşehrilerimiz adına göstermenizi bekliyorum. Güzel günler yakındır" dedi. Ardından Tarihi Uzun Çarşı'daki TOKİ şantiyesinde incelemelerde bulunan Bakan Kurum, burada basın açıklaması yaptı. Hatay'ın simge değerlerinden Uzun Çarşı, Habib-i Neccar Cami, meclis binası ve Kurtuluş Cadde'sinin ihya çalışmalarının hızla devam ettiğini dile getirdi.

"HATAY'DA SÖZ VERDİĞİMİZ 187 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ TAMAMLAYACAĞIZ"

Bakan Kurum, Hatay'ın asrın felaketinde en ağır yıkıma uğradığını, şimdi ise yeniden ayağa kalkışın simge şehri olduğunu belirtti: Bu millet, en karanlık anlarda bile diz çökmez; bu devlet, en ağır günlerde bile geri adım atmaz inancını hiçbirimiz kaybetmedik. Depremin hemen ardından milletimize bir söz verdik; Hatay eski dokusu tarihi kültürüyle yeniden yükselecek dedik. Asrın inşa seferberliğinin simgesi Hatay olacak dedik. Ve hamdolsun ki; o enkazlardan güçlü bir milletin iradesi çıktı; küllerinden yeniden doğma azmi yükseldi. Hatay, asrın felaketinde en ağır yarayı aldı. Öyle ki yıkılan binaların üçte biri bu topraklardaydı. Ama bugün Hatay'ımız söz verdiğimiz gibi; yeniden ayağa kalkışın simge şehri haline geldi. Bugüne kadar Hatay'da; 46 bin yuvayı ve iş yerini hak sahiplerine teslim ettik. 2025 yılı sonuna kadar 187 bin konutu, iş yerini, parkları sosyal donatılarıyla Hataylı vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.





"HATAY'DA ÜLKEMİZİN EN BÜYÜK ATIK SU TÜNELİNİ İNŞA EDİYORUZ"

Bakan Kurum Hataylılara, 11.2 kilometre uzunluğunda atık su tüneli, Atatürk Parkı'nı genişletme ve Milleyha Kuş Cenneti'ni sit alanı ilanı etme sözü verdi: Hatay'ın 50 yılını 100 yılını planlayan projeler gerçekleştiriyoruz. Antakya ve Defne'de, 11.2 kilometre uzunluğunda, 5.6 metre çapında ülkemizin en büyük atık su tünelini inşa ediyoruz. Bu tünel ile Büyükçat'a Büyükşehir Belediyemiz İLBANK ile birlikte yapacağımız ileri biyolojik atık su arıtma tesisiyle Antakya ve Defne'nin bütün atık suyunu bu tünelle Büyükçat'a taşıyacağız. Asi Nehri'ni Hatay'ın merkezini Antakya'yı Defne'yi kurtarmış, atık sularını biyolojik arıtmadan geçirmiş olacağız. Bu vesileyle 1 milyon Hataylı hemşehrimize hizmet etmiş olacağız.





ATATÜRK PARKI'NIN BÜYÜKLÜĞÜ YÜZDE 50 ARTACAK

Yine Hatay'ımıza bir müjdemizi daha buradan vermek istiyorum. Biliyorsunuz, şehirlerimizi ayağa kaldırırken; bütüncül yaklaşımla çalışıyoruz. Yeni yeşil alanları şehrimize kazandırıyoruz. Bu kapsamda, Antakya'daki Atatürk Parkı'mızın da büyüklüğünü yaklaşık yüzde 50 artırıyoruz. Asi Nehri'nin yanı başında yaptığımız yeşil alanlarla bütünleşecek, buraya gelen vatandaşlarımızın çocuklarıyla birlikte vakit geçireceği bir alanı Hatay'a kazandırmış olacağız.

"MİLLEYHA KUŞ CENNETİ İÇİN GEREKEN ADIMLARI ATIYORUZ"

Bir önemli çalışmamızı daha müjdelemek istiyorum. Dünyanın en önemli Kuş Göç Yolu olan Milleyha Kuş Cenneti'nde ilgili bakanlıklarımızla, Tarım Bakanlığımız, Kültür ve Turizm Bakanlığımızla birlikte ortak bir çalışma yürütüyoruz. Buradaki kuş göç yolunun, doğal sit alanlarını koruyacak ve bu bölgeyi evlatlarımıza bırakacağımız bir çevre doğa koruma projesi yürütüyoruz. Samandağ'a değer katacak bir proje yürütüyoruz. Hatay'ımız her şeyin en güzeline layık. Çünkü Hatay sadece bir şehir değil; aynı zamanda bir kimlik, bir miras ve bir umuttur. Ve Allah'ın izniyle bu umut, bu miras, bu kimlik bu devletle, buradaki Hataylı kardeşlerimizle yeniden doğuyor.

"DEPREM BÖLGESİNİN HER BİR KARIŞINDA VARIZ"

Deprem bölgesinde kararlılıkla çalışmaların devam ettiğini ifade eden Bakan Kurum, yıl sonuna kadar sözlerin tutulacağının altını çizdi: Bugün deprem bölgesinde yürüttüğümüz son derece kapsamlı çalışmalar bir inşa hareketinden çok daha fazlasıdır. Ve bu bir milletin kararlılığının, azminin ve yeniden doğuşunun da itibarıdır. Şu anda depremin gerçekleştiği bir karışında, ilçelerinde, köylerinde, mahallelerinde her taşında emeğimiz var, alın terimiz var. Kahramanmaraş'tan Adıyaman'a, Malatya'dan Osmaniye'ye, Gaziantep'ten Şanlıurfa'ya kadar her şehirde, her ilçede, her köyde bu milletin umudunu yeşertmek için gece gündüz çalışıyoruz. İşte geldiğimiz nokta. 11 ilimizde, yaklaşık 3 bin 500 şantiyede, 182 bin mühendis, mimar, işçi kardeşimizle 7 gün 24 saat aralıksız çalışıyoruz.



"TEMELİNDE DEVLETİMİZİN KARARLILIĞI, HARCINDA MİLLETİMİZİN DUALARI VAR"

Bakan Kurum, önümüzdeki ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Kahramanmaraş'ta katılacağı törenle ilgili "Temelinde devletimizin kararlılığı, harcında ise milletimizin dualarının olduğu 250 bininci konutumuzu da yine büyük bir coşku içerisinde hak sahibimize teslim ediyor olacağız" ifadelerini kullandı.

"BİRİLERİ DEDİKODU ÜRETİR, BİZ YUVA İNŞA EDERİZ"

Bakan Kurum, deprem bölgesinde dedikodu ve yalanlara aldırış etmeden azimle çalışmaya devam edeceklerine vurgu yaptı: Elbette bazı kesimler yapılan bu çalışmaları milletimizin umutlarının yeşermesini hayallerinin gerçeğe dönüştürülmesinden maalesef rahatsız oluyorlar. Ama Hataylı hemşehrilerimiz müsterih olsun. İçleri rahat olsun. Birileri dedikodu üretir, laf üretir. Biz yuva inşa ederiz, çarşı inşa ederiz. Birileri karamsarlık saçar. Bizler işte bu ekipler umut saçar, umutları yeşertiriz. Bizim siyasetimiz hiçbir zaman süslü sözlerle olmamıştır. Alın teriyle, emekle olmuştur. Bu devlet bu milletin gözyaşını silmek için var. Bu devlet vatandaşın yuvasını bir an önce kurmak için vardır. Kim ne derse desin. Kim bizi nasıl eleştirirse eleştirsin. Çalışarak, alın teri dökerek milletimize verdiğimiz bu sözlerden asla ve asla dönmeyeceğiz. Dün olduğu gibi inşallah işin sonuna kadar da Hatay'dan deprem bölgesinden ayrılmayacağız.

"81 İLDE DÖNÜŞÜMÜ BAŞARMAK ZORUNDAYIZ"

Konuşmasında Türkiye'nin deprem gerçeğine işaret eden Bakan Kurum, şunları söyledi: Deprem bölgesini ayağa kaldırmak ne kadar önemliyse 81 ilimizde bu uygulamaları yaygınlaştırmak tabii o kadar önemli. Son yaşadığımız İstanbul depremi yine 2 gün önce yaşadığımız Konya Kulu depremi milletimize bize bir kez daha Türkiye'nin bir deprem gerçeği olduğunu göstermiştir. Bu yüzden hep birlikte başta İstanbul'umuz olmak üzere 81 ilimizde bu vatanın her köşesinde, her mahallesinde dönüşümü başarmak, geleceğimizi güvence altına almak zorundayız.

"TERÖRSÜZ, HUZURLU BİR TÜRKİYE'Yİ HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ"

'Terörsüz Türkiye' sürecine de ayrı bir parantez açan Bakan Kurum, konuşmasını şöyle tamamladı: Türkiye yıllar boyunca milletimizin huzurunu bozan, hedef alan terörle mücadele etmiştir. Terörsüz Türkiye hedefi bugün burada yaraları sararken gösterdiğimiz emin olun birlik beraberlik kadar kıymetlidir. Çünkü bir yandan inşa ve ihya çalışmalarını yürütürken bir yandan da geleceğimizi tehdit eden çocuklarımızı tehdit eden karanlık odakları hep birlikte bertaraf etmek durumundayız. Ve bu topraklarda sadece ve sadece artık umut yeşermelidir. Çocuklarımızın cıvıltıları Atatürk Parkı'nda, Asi Nehri kenarında, Cudi'de, Gabar'da yankılanmalıdır. Biz bin yıldır, işte Hatay bunun en güzel örneğidir, bu topraklarda biriz, beraberiz, kardeşiz. Ve hep birlikte varız, hep birlikte güçlüyüz. Ve bizler terörsüz, huzurlu bir Türkiye'yi de inşallah hep birlikte inşa edeceğiz. Deprem bölgesindeki 11 şehrimizin; yeniden doğuşun ve kardeşliğin simgesi olmasını temenni ediyorum.