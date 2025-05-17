Bakan Uraloğlu süper hızlı tren projesini anlattı: Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya inecek

'SÜPER HIZLI TRENİ PROJELENDİRİYORUZ'

Ankara - İstanbul arasında hizmet vermesi planlanan süper hızlı tren hattı ile ilgili konuşan Bakan Uraloğlu, "Ankara-İstanbul arasında yeni bir otoyol yetmeyecek. Süper hızlı treni projelendiriyoruz. 350 kilometre hız ile saatte gidecek. Ankara-İstanbul'u sadece 80 dakikada seyahat etmiş olacağız. Aynı zamanda hızlı tren işletmeciliğinde bir üst seviye olan 350 kilometre hızla gidecek olan projeye de erişmiş olacağız. Ankara'dan İzmir'e gidecek olan 505 kilometre bununla devam ediyoruz. Hedefimiz önümüzdeki sene sonuna kadar Afyon'a sonraki sene sonuna kadar da iddialı olmakla beraber İzmir'e varabilmeyi umuyoruz. Yine İstanbul'dan biraz önce bahsettiğim Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek olan 'Kuzey Demir Yolu Projesi' bu sene inşallah ihalesini yaparak ona başlamış olacağız. Yani Sabiha Gökçen'den İstanbul Havalimanı, Sapanca'ya kadar bütün İstanbul'un kuzeyini yeni bir demir yolu, hızlı demir yoluyla bağlamış olacağız" dedi.

'YAPACAĞIMIZ TREN HATTI 2053 HEDEFİDİR'

Uraloğlu, "Yapacağımız tren hattı 2053 hedefidir. Bahsettiğim 28 bin 530 bin kilometrelik demir yolu haritasıdır. 48 saatte bütün Türkiye'yi dolaşabileceksiniz. İstanbul'a daha fazla hizmet etmekteyiz. Yaklaşık 162 kilometre raylı sistem İstanbul'a kazandırdık. 26 kilometre de devam ediyor. İstanbul'da bunlar bittiğinde 380-400 kilometreye ulaşmış olacak. İstanbul'da biz ulaşımı, genel olarak birinci problem olmaktan çıkarmak istiyorsak 1004 kilometreye ihtiyacımız var, 400'ünü yaptık. 600 kilometre daha yapılması lazım" şeklinde konuştu.