Birleştikçe güçleniyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi'ne katıldı. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama tarafından karşılanan Erdoğan'ın konuşmasını Avrupa ülkelerinin liderleri büyük dikkatle dinledi. Erdoğan konuşmasında şu mesajları verdi:

GAZZE İÇİN ÇAĞRI: Gazze'de 20 aydır eşi görülmemiş insani felaket yaşanıyor. Her gün çoğu çocuk ve kadın, onlarca masum katlediliyor. Buna yeter demek mecburiyetindeyiz. Gazze'de ateşkesin tesisi için de Avrupa'nın gereken iştiyak ve ilgiyi göstermesini bekliyoruz. Kalıcı ateşkesin yanı sıra insani yardım sevkiyatının teminat altına alınması ve Gazze'nin yeniden yaşanabilir hale getirilmesi için de tüm imkânlarımızı seferber etmeliyiz. Esas hedefimiz ise sürdürülebilir tek çözümü teşkil edecek olan iki devletli çözümü hayata geçirmek olmalı.

UMUT DOLU SAYFA AÇILDI: Suriye'de yaklaşık 14 yıldır süren çatışmaların sona ermesiyle yeni ve umut dolu bir sayfa açıldı. Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracağını duyurması, Suriye'nin bir an önce refaha kavuşması için atılmış çok kıymetli bir adım. Söz konusu kararın diğer ülkelere de örnek olmasını diliyoruz. Avrupa Birliği tarafından sabık rejime yönelik getirilen yaptırımların aynı şekilde ivedilikle kaldırılmasını, yeniden imar faaliyetleri için mali destek sağlanmasını bekliyoruz.

DÖNÜŞÜM BAŞLAMALI: Belirsizliklerin arttığı mevcut ortam bizleri ortak çözümler etrafında kenetlenmeye mecbur kılıyor. Dayanışmayı, kaynaklarımızı iyi kullanmayı, samimi işbirliğini sağladığımızda kıta olarak üstesinden gelemeyeceğimiz tehdit ve sınama kalmayacağına canı gönülden inanıyorum. Birlik içinde, işbirliği temelinde, ortak eylem ruhuyla hareket etmemiz her zamankinden daha fazla önem taşıyor. Uluslararası alandaki güven bunalımının aşılması için adil ve kapsayıcı küresel yönetişim mimarisinin tesis edilmesine ihtiyaç var. Bu dönüşümü bizler Avrupa kıtası olarak öncelikle kendi evimizde başlatmalıyız. Savunma ve güvenlik gibi son derece hayati olan konularda bölündükçe zayıflıyoruz, birleştikçe güçleniyoruz. Türkiye, Avrupa'da önemli bir aktör. Türkiye'ye uygulanan vize rejiminde de değişiklik yapılmasını bekliyoruz.



ÇÖZERSE ERDOĞAN ÇÖZER

Türkiye adına son 1 haftada içeride ve dışarıda yaşanan önemli gelişmelerin aktörü olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyada destek kampanyası düzenlendi. "Çözerse Erdoğan Çözer" etiketiyle sosyal medya platformu X'te başlatılan destek kampanyasında Cumhurbaşkanı Erdoğan adına on binlerce paylaşım yapıldı. Paylaşımlar üzerine #ÇözerseErdoğanÇözer etiketi X'te Türkiye'nin 1 numaralı gündemlerinden biri oldu. İşte o mesajlar:



"40 yıl sonra terör sorununu çözerse Erdoğan çözer", "86 milyon ortak hayal ve hedeflere ulaşma ülküsünü çözerse Erdoğan çözer", "Dünya 5'ten büyüktür tespiti ile küresel huzursuzluğu çözerse Erdoğan çözer", "Mazlumlara yapılan zulmü çözerse Erdoğan çözer", "Türkiye'yi huzura kavuşturmak için yaşanan tüm sorunları çözerse Erdoğan çözer. SABAH



LİDERLERDEN YOĞUN DİPLOMASİ

Başkan Erdoğan, Arnavutluk'taki zirve kapsamında ikili görüşmeler de yaptı. Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile görüşmesinde Türkiye ile Almanya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Görüşmede Erdoğan, Türkiye ile Almanya'nın köklü ve çok boyutlu ilişkilere sahip olduğunu, yeni dönemde de iki ülke arasındaki işbirliğini ilerletmek için çalışacaklarını ifade etti. Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'la da görüştü. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la da ayaküstü sohbet etti.





Meloni diz çöktürdü

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesi'ne katılacak olan ülke liderlerini kırmızı halıda karşılarken ilginç anlar yaşandı.

Kırmızı halıda İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi bekleyen Rama'nın, diz çöktüğü görüldü. Rama'nın objektiflere yansıyan görüntüleri gündeme damga vurdu. Görüntüler gün boyunca sosyal medyada binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı.