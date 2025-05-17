Yolsuzluktan tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun lideri olduğu çıkar amaçlı suç örgütünün tepe yöneticilerinden Ertan Yıldız, itirafçı oldu. Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen Ertan Yıldız, 11 Mayıs'ta dilekçe verdi. Savcılıkça ifadesi alınan Yıldız, Beylikdüzü'nde ortağı olduğu ve kendi adına olan şirketlerle ticaret yaptığını, İmamoğlu ile 2013 yılında CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı olduğu dönemde tanıştığını söyledi. İmamoğlu 2019'da İBB Başkanı olunca İştirakler Daire Başkanı olduğunu belirten Yıldız'ın, İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet çarkına ilişkin örgütü çözecek itiraflarda bulunduğu öğrenildi. Yıldız'ın ifadesinde İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nden İBB ve diğer belediyelere kadar uzanan yasa dışı ağını net olarak ortaya döktüğü öğrenildi. Bu arada, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında, yapılan aylık tutukluluk incelemesinde Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu şüpheliler hakkında tutukluluğunun devamına karar verildi.