Hulusi Akar: “Türkiye masanın parçasıdır”

Programa; Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, AK Parti Bingöl Milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Samet Tatlı, MHP İl Başkanı Osman Zeki Baran, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Enes Aslan ile üniversite personeli ve öğrenciler katıldı.

Konuşmasında geçmişten bugüne güvenlik algılarındaki değişime değinen Akar, "Eskiden NATO vardı, Varşova Paktı vardı. Sovyetler Birliği kırmızı kuvvetler, NATO ise mavi kuvvetlerdi. Bu dönem sona erdi. Suriye'de Ruslarla birlikte Astana sürecini yürüttük, görüştük, çalışmalar yaptık. Ancak Libya'da karşı karşıya geldik. Aynı anda üç farklı pozisyonda bulunabiliyoruz. Buna alışmamız gerek. 'Dünya beşten büyüktür' diyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE YÜZYILI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Türkiye Yüzyılı vizyonuna vurgu yapan Akar, "Büyük ve güçlü Türkiye için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak deprem, Covid, sel gibi doğal afetler gibi engeller var. Devletimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Milletimiz de Edirne'den Van'a, Sinop'tan Antalya'ya kadar yaraları sarmak için çaba gösteriyor" dedi.

Terörle mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akar, FETÖ, PKK, YPG ve DEAŞ gibi yapıların Türkiye'yi durdurmak amacıyla kullanılan vekil unsurlar olduğunu belirterek, "Mücadelemiz aralıksız sürüyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti artık uluslararası alanda özne haline geldi" diye konuştu.

"TÜRKİYE MASADA SÖZ SAHİBİ"

Akar, Türkiye'nin bölgesel gücüne de dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı ile birlikte Türkiye, savunma, güvenlik ve ekonomi alanlarında bölgede denklem kuran bir ülkedir. Akdeniz, Karadeniz, Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu'da Türkiye olmadan çözüm olmaz. Avrupa, Asya ve Afrika'da etkiliyiz. Özel teşebbüsümüz, askeri varlığımız, yatırımlarımız ve üniversitelerimizle güçlü ilişkiler kuruyoruz. Türkiye hiçbir zaman sömürücü ya da emperyalist olmadı. Bu nedenle ciddi bir teveccüh görüyoruz" dedi. Türkiye'nin uluslararası konumuna ilişkin olarak Akar, "Artık Türkiye menüde değil, masada. Eskiden menüdeydik, şimdi masadayız ve olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"HEDEFİMİZ TERÖRİSTLERDİR"

Çözüm sürecine dair de açıklamalarda bulunan Akar, "2013-2015 yıllarındaki çözüm süreci örgüt tarafından bir zafiyet olarak görüldü. Süreç 24 Temmuz 2015'te sona erdi. Ardından çukur operasyonları ile Pençe, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekâtları gerçekleştirildi. Bu operasyonlar yapılmasaydı çok daha büyük sıkıntılarla karşılaşırdık" dedi.

Terörle mücadeledeki kararlılığı yineleyen Akar, "Bizim tek hedefimiz teröristlerdir. PKK, YPG hiçbir şekilde Kürt ya da Zaza kardeşlerimizin temsilcisi değildir. Kürtler ve Zazalar terörist değildir. Fitne odaklarına fırsat vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.