İşadamı Kemal Şahin rüşvetten tutuklandı

Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada "rüşvet vermek" suçundan tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, 1 Ocak 2015 ve 7 Mayıs 2025 arasında ilçede inşaat ruhsatı verilen tüm projelerin listesine, projeyi yapan firma ya da kişilerin kimler olduğuna, hangi projelerin iskân aldığına ve yapılan inşaatların neler olduğuna ilişkin bilgilerin Büyükçekmece Belediyesi'nce hazırlanarak emniyete teslim edilmesi istenmişti. Başlatılan soruşturma kapsamında Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin'in, 9 Mayıs'ta "rüşvet verme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği ortaya çıktı.