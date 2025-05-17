Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Vav TV’de gençlerle buluştu: Osmanlı tarihi, hakkı yenilmiş bir tarihtir

Tarih alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Vav TV'de yayınlanan "Gençlerle Baş Başa" isimli programa konuk olarak katıldı. Yayın boyunca gençlerin ilgisini çeken tarihsel meseleler ele alındı. Afyoncu, geçmişle bugünü buluşturan anlatımıyla tarih bilincinin gençler arasında yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.
GEÇMİŞİ BİLEN BİREYLER GELECEĞİ DAHA SAĞLIKLI İNŞA EDER
Programda öğrencilerin sorularına da geniş yer verildi. Canlı yayın formatında gerçekleşen buluşmada, katılımcı gençler Osmanlı'dan yakın tarihe kadar pek çok konuyu gündeme taşıdı. Afyoncu, gençlerin tarih merakı ve sorgulama isteğini memnuniyetle karşıladığını belirterek, geçmişini bilen bireylerin geleceği daha sağlıklı inşa edeceğine inandığını ifade etti.
Program kapsamında gençlerin sorduğu "Bildiğiniz üzere tarihte bilinen birçok yanlış var sizce bu yanlışları nasıl değiştirebiliriz bunlara nasıl çözüm bulabiliriz?" sorusuna cevap veren Afyoncu," Bunları değiştirmek kolay değil. Bilimsel araştırmalar yapıldıkça, sözüne güvenilir bilim insanları ortaya çıktıkça, ideolojik davranmayan ve daha objektif yaklaşan bir tarih size sunulur. Bu kolay bir mesele değil. Çünkü ciddi siyasi çatışmalar olduğu zaman, tarihte de bu çatışmaların yansımalarını görüyorsunuz.
"OSMANLI TARİHİ HAKKI YENMİŞ BİR TARİHTİR"
Bu konuda sözü dinlenir bir isim olan Halil İnalcık çok büyük bir tarihçiydi. Hocanın anlattığı şuydu: "Ben ömrümü, yanlış anlatılmış Osmanlı tarihini düzeltmeye adadım. Allah'tan 10 yıl istiyorum," dedi. Allah ona 30 yıl verdi. Hayatını çok verimli kullandı ve şunu diyordu: "Osmanlı tarihi, hakkı yenmiş bir tarihtir. Dünya tarihinde gerçek konumuna oturtulmamıştır. Ben bunun için çabalıyorum."
Gerçekten de yazdığı kitaplarla Osmanlı'yı, dünya tarihindeki hak ettiği yere taşımıştır. Halil İnalcık gibi büyük tarihçiler yetiştiği zaman, tarih daha doğruya yakın bir şekilde karşımıza çıkar." ifadelerini kullandı.