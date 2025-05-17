Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Vav TV’de gençlerle buluştu: Osmanlı tarihi, hakkı yenilmiş bir tarihtir

"OSMANLI TARİHİ HAKKI YENMİŞ BİR TARİHTİR"

Bu konuda sözü dinlenir bir isim olan Halil İnalcık çok büyük bir tarihçiydi. Hocanın anlattığı şuydu: "Ben ömrümü, yanlış anlatılmış Osmanlı tarihini düzeltmeye adadım. Allah'tan 10 yıl istiyorum," dedi. Allah ona 30 yıl verdi. Hayatını çok verimli kullandı ve şunu diyordu: "Osmanlı tarihi, hakkı yenmiş bir tarihtir. Dünya tarihinde gerçek konumuna oturtulmamıştır. Ben bunun için çabalıyorum."

Gerçekten de yazdığı kitaplarla Osmanlı'yı, dünya tarihindeki hak ettiği yere taşımıştır. Halil İnalcık gibi büyük tarihçiler yetiştiği zaman, tarih daha doğruya yakın bir şekilde karşımıza çıkar." ifadelerini kullandı.