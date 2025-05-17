Tiran’da ’Ne olacak bu AB’nin hali’ zirvesi: İstanbul müzakereleri görüşmelere damga vurdu

UMUT DOLU SAYFA AÇILDI: Suriye'de yaklaşık 14 yıldır süren çatışmaların sona ermesiyle yeni ve umut dolu bir sayfa açıldı. Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracağını duyurması, Suriye'nin bir an önce refaha kavuşması için atılmış çok kıymetli bir adım. Söz konusu kararın diğer ülkelere de örnek olmasını diliyoruz. Avrupa Birliği tarafından sabık rejime yönelik getirilen yaptırımların aynı şekilde ivedilikle kaldırılmasını, yeniden imar faaliyetleri için mali destek sağlanmasını bekliyoruz.

DÖNÜŞÜM BAŞLAMALI: Belirsizliklerin arttığı mevcut ortam bizleri ortak çözümler etrafında kenetlenmeye mecbur kılıyor. Dayanışmayı, kaynaklarımızı iyi kullanmayı, samimi işbirliğini sağladığımızda kıta olarak üstesinden gelemeyeceğimiz tehdit ve sınama kalmayacağına canı gönülden inanıyorum. Birlik içinde, işbirliği temelinde, ortak eylem ruhuyla hareket etmemiz her zamankinden daha fazla önem taşıyor. Uluslararası alandaki güven bunalımının aşılması için adil ve kapsayıcı küresel yönetişim mimarisinin tesis edilmesine ihtiyaç var. Bu dönüşümü bizler Avrupa kıtası olarak öncelikle kendi evimizde başlatmalıyız. Savunma ve güvenlik gibi son derece hayati olan konularda bölündükçe zayıflıyoruz, birleştikçe güçleniyoruz. Türkiye, Avrupa'da önemli bir aktör. Türkiye'ye uygulanan vize rejiminde de değişiklik yapılmasını bekliyoruz.