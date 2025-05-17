Torba yasa teklifi TBMM’ye sunuldu

AK Parti, Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği düzenlemeleri yasalaştırmak için 35 maddelik yeni bir teklif hazırladı. TBMM'ye sunulan teklife göre, Cumhurbaşkanı artık TSK'daki rütbe bekleme sürelerini değiştirebilecek, disiplinsizlik gerekçesiyle teğmen ve albayları doğrudan görevden alabilecek. Bu yetki Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarını da kapsayacak. Teklifte ayrıca nüfusu 5 binin üzerine çıkan yerleşim yerlerine yeni belediye kurulması, 2 binin altına düşenlerin köye dönüştürülmesi, Yüce Divan yargılamalarının hızlandırılması, rektör atamalarında Cumhurbaşkanı'nın tek yetkili olması ve MSB'nin insani amaçlı mayın temizliğinde kullanılacak araç ve hayvanlara vergi muafiyeti de yer alıyor. Yükseköğretimde görev alacak yabancı uyruklu öğretim görevlilerine kota getirilirken, Ticaret Bakanlığı'na döner sermaye işletmesi kurma, özel yurtlara ise izin ve ruhsat yetkisi ilgili bakanlıklara bırakılıyor.