Türkiye, küresel diplomaside ilk üçte! Stratejik adımlar büyük iz bıraktı

Son yıllarda küresel meselelerin diplomasiyle çözüm adresi haline gelen Türkiye dün yine tarihi toplantılara ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanlığı'nın Dolmabahçe Ofisi'nde Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmeleri için bir araya gelen 4 heyet, 3'lü formatta görüşmeler yaptı. Rusya ve Ukrayna heyetlerini 3 yıl aradan sonra ilk kez buluşturan üçlü toplantıların ilki Türkiye-Rusya-Ukrayna arasında gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığını yaptığı toplantılara MİT Başkanı İbrahim Kalın da katıldı.

YENİ FIRSAT PENCERESİ AÇILDI

Fidan, "Barış yolunda ilerlemek için bu fırsatı değerlendirmek zorundayız. Geç kalınan her gün, daha fazla yaşamın kaybedilmesine sebebiyet vermektedir. Güçlü taahhütlerin önümüzde yeni bir fırsat penceresi açtığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Gelinen aşamada iki yol var. Yollardan biri bizi barışa götürecek bir süreci başlatacak, diğeri ise daha fazla yıkıma ve can kaybına yol açacak. Taraflar bu yollardan hangisini seçeceklerine iradeleriyle karar verecek. En başından beri savaşın sona ermesi için yoğun çaba sarf ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız da tarafları bir araya getirmek için yoğun gayret göstermiştir. Türkiye, barış için her daim yanınızda olacaktır. Dünya barışı için önemli bir gündü. Her türlü çabayı sergilemeye devam edeceğiz" dedi.