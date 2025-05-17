Yeşil vatan muhafızları göreve hazır

Antalya Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, 1 milyon 108 bin hektarlık alan ile Türkiye'nin en büyük orman sahasına sahip olan Antalya'da yaz sezonunda yangınlara karşı alınan önlemleri SABAH'a anlattı. Yeşil Vatan savunucularının 7 gün 24 saat görev başında olduğunu söyleyen Kayıran "Antalya'da toplamda bin 150 yangın işçisi sahada görev alacak. 7 helikopter, 5 uçak, 1 İHA ve 114 adet arazöz görev başında. Antalya, Türkiye'nin en fazla orman varlığına sahip olan ili. İlimiz ormanlarının da yüzde 90'ı kızılçam. Dolayısıyla Akdeniz kuşağında da olmamız sebebiyle yangına birinci derecede hassas bir il ve bölge müdürlüğüyüz" dedi.

509 KÖYDE BİLİNÇLENDİRME

Kayıran stratejilerinin yangını çıkmadan önlemek olduğunu söyledi. Bu kapsamda Antalya'da 509 köyde bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunduklarını belirten Kayıran, "Bu köyleri tek tek ziyaret ederek vatandaşlarımızı uyardık. Bunun yanı sıra yine 300'e yakın okulda 21 bin öğrenciye yangınla ilgili eğitimler verdik, bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunduk. Kendi personelimizi de yine aynı şekilde sezon öncesinde tüm işletmelerimizde eğittik. Dolayısıyla eğitim konusundaki eksikliklerimizi sezon öncesinde giderdik" dedi. Geçen yıl Antalya'da 275 yangın meydana geldiğini ifade eden Kayıran, yangında zarar gören 340 hektarlık alanda 104 bin adet fidan dikildiğini de açıkladı.

7 HELİKOPTER, 5 UÇAK HAZIR

Kayıran, "Hava aracı olarak 7 adet helikopterimiz hizmet edecek bu yıl. 5 adet uçak, 1 adet de İHA. 260 adet yangın havuzu var. Bunlar belli aralıklarla konuşulanmış vaziyette. Buralardan hem helikopterlerimiz hem arazözlerimiz su alabiliyorlar. 42 adet yangın gözetleme kulemiz var. Aynı şekilde İHA'mız da Antalya'nın tamamını sürekli gözetleyerek bize uyarı gönderiyor" diye konuştu.





1 SANİYE BİLE ÖNEMLİ, DAİMA ÇEVİK OLMALIYIZ

ANTALYA Orman Bölge Müdürlüğü'nde görev yapan bin 150 yeşil vatanın muhafızı da sezona hazır. Aldıkları eğitimle komandolara taş çıkartan orman muhafızları "Biz alevlerle mücadele ediyoruz. Bazen bir saniye bile çok önemli. Bu nedenle her zaman çevik ve hazır bulunmalıyız" dedi.