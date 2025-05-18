Bakan Ersoy’dan 2025 vizyonu: Hakkari’ye kayak merkezi geliyor, Gece müzeciliği genişliyor, halk plajları artıyor!

YABANCI TURİSTE E-NABIZ GELİYOR

Turizm denince akla deniz, güneş, kum ve kısmen kar turizmi gelse de Türkiye'nin küresel ölçekte sağlık turizminin önemli oyuncuları arasında yer aldığına dikkat çekildi. Bakan Ersoy, Türkiye'nin geçen yıl sağlık turizminden 3 milyar doları aşkın gelir elde ettiğini anımsatarak, "Türkiye'nin çok iyi bir sağlık altyapısı var. Pandemi sürecinde gördük. Her şeyden önemlisi yetişmiş sağlık kadromuz var." dedi. Sağlık turizmi gelirinin sürdürülebilir olması için standardizasyon ve denetimin önemine dikkat çeken Ersoy, Türk vatandaşlarının sağlıkla ilgili işlemlerini takip edebildiği e-Nabız sistemine yabancı turistlerin de dahil edilmesi için çalışma yapıldığını anlattı:

"Türkiye'ye gelen turiste bir kod verilecek. O kod üzerinden Sağlık Bakanlığı turisti de kendi vatandaşı gibi takip edecek. Hangi ücretler uygulandı, hangi tedaviler uygulandı."