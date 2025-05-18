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Giriş Tarihi: 18.5.2025 21:42 Son Güncelleme: 18.5.2025 21:54

Başkan Erdoğan'dan Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'a tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2024-2025 Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı tebrik etti. Erdoğan, "2024-2025 Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray futbol takımını, teknik heyetini ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum." dedi.

Başkan Erdoğan’dan Süper Lig Şampiyonu Galatasaray’a tebrik

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bellona Kayserispor'u 3-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray'ı tebrik etti.

"YÜREKTEN TEBRİK EDİYORUM"

Erdoğan paylaşımında, "2024-2025 Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray futbol takımını, teknik heyetini ve tüm
@GalatasaraySK camiasını yürekten tebrik ediyorum." dedi.

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Başkan Erdoğan'dan Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'a tebrik
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