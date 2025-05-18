Başkan Erdoğan’dan Süper Lig Şampiyonu Galatasaray’a tebrik

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bellona Kayserispor'u 3-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray'ı tebrik etti.
"YÜREKTEN TEBRİK EDİYORUM"
Erdoğan paylaşımında, "2024-2025 Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray futbol takımını, teknik heyetini ve tüm
@GalatasaraySK camiasını yürekten tebrik ediyorum." dedi.
2024-2025 Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray futbol takımını, teknik heyetini ve tüm @GalatasaraySK camiasını yürekten tebrik ediyorum. pic.twitter.com/07F8mL8LYJ— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 18, 2025