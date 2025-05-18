Başkan Erdoğan’dan Süper Lig Şampiyonu Galatasaray’a tebrik

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bellona Kayserispor'u 3-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray'ı tebrik etti.

"YÜREKTEN TEBRİK EDİYORUM"

Erdoğan paylaşımında, "2024-2025 Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray futbol takımını, teknik heyetini ve tüm

@GalatasaraySK camiasını yürekten tebrik ediyorum." dedi.