Bilgi insanlığa hizmet etmeli

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) tarafından İstanbul'da düzenlenen TÜRGEV Akademi II. Öğrenci Sempozyumu'nda genç araştırmacılar bir araya geldi. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen sempozyumda konuşan TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Esra Albayrak, bilginin güç olduğunu ancak ahlakla donatılmadığında ne kadar yıkıcı olabileceğini mevcut dönemde herkesin gözlemlediğini söyledi. Gazze, Suriye, Myanmar ve Sudan'ı örnek gösteren Albayrak, "Bilgi insana hizmet etmiyorsa çok büyük soykırımlara, katliamlara araç haline gelebiliyor. Sorgulayan, düşünen, merhameti ve adaleti merkeze alan gençler için hizmet etmek istiyoruz TÜRGEV'de. İthal kavramlarla değil, kendi kavramlarıyla düşünen, çözüm üreten, gençler yetişsin istiyoruz" dedi.

BATI'NIN ELEŞTİRİYE TAHAMMÜLÜ YOK

Albayrak, Gazze'de yaşananlara değinerek, bazı Batılı üniversitelerin Filistin soykırımını eleştiren akademisyenleri kadrolarından çıkardıklarını, medyanın soykırımı meşrulaştırdığını ve bilgi üretiminin sömürgeci bir mantıkla sürdürüldüğünü belirtti. Farklı bilgi sistemlerinin, kavramlarının açığa çıkarılmasının birçoğuna maalesef kendilerinin de yabancı olduğunu söyleyen Albayrak, gençlerin bir kırılma çağına tanıklık ettiğini belirterek, "Zor bir dönemde yaşıyoruz. Sosyal bilimcilerin riskler çağı olarak tanımladıkları bir çağda yaşıyorsunuz. Yeni bir 500 yılın yazıldığı dönemin eşiğindeyiz. Yeni yüzyılı, yeni 500 yılı yazacak olanlar sizlersiniz. Sizin kavramlarınız yeni yüzyılın değerlerini ifade edecek" diye konuştu.