CHP’yi Silivri’ye taşıdı

Silivri'ye ilk ziyaretini 25 Mart'ta yapan Özel, bu tarihten itibaren haftada bir kez düzenli olarak Silivri Cezaevi'e giderek İmamoğlu'nu ziyaret etti. Özel'in ziyaretlerde, Silivri'deki İmamoğlu'ndan CHP politikalarının belirlenmesine yönelik direktifler aldığı öne sürülürken partideki muhalif kanadın bu durumdan rahatsız olduğu öğrenildi.

ÖZEL DİREKTİFLER

CHP'li kaynaklar, yolsuzluktan tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin gölge genel başkanı gibi hareket ettiğini, Özel'in de buna itiraz etmediğini söyledi. İmamoğlu'nun cezaevinde tutuklu bulunmasına rağmen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i her hafta yanına çağırarak parti politikalarının belirlenmesi ve yolsuzluk operasyonuna karşı yapılacak eylem ve söylemler hususunda direktifler verdiği belirtildi. Özgür Özel de önceki gün konuk olduğu bir televizyon yayınında "İmamoğlu ile Silivri ziyaretlerinde parti programlarını ve yargı süreçlerini konuştuklarını" ifade etti.

PARTİ İÇİ MUHALEFET RAHATSIZ

Hakkında yolsuzluk ya da rüşvet gibi akçeli işlerden dolayı şüphe bile bulunan siyasilerin, parti geleneklerine göre aklanana kadar partiden ayrılması gerektiğine dikkat çeken kaynaklar, Özel yönetiminin İmamoğlu soruşturmasında aksi tavır takınmasını eleştiri konusu yaptı. Partideki muhalif kanadın bu durumdan rahatsız olduğu ve bunun Özgür Özel'e iletildiği öğrenildi.

HER HAFTA ZİYARET

İşte Özgür Özel'in İmamoğlu tutuklandıktan sonra istisnasız her hafta Silivri Cezaevi'ne yaptığı o ziyaretler:

15.05.2025

08.05.2025

27.04.2025

17.04.2025

10.04.2025

30.03.2025

15.03.2025