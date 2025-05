Erdoğan, Arnavutluk dönüşünde uçakta konuştu: Avrupa’nın geleceği için Türkiye vazgeçilmezdir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki temaslarının ardından yurda dönüşünde uçakta gazetecilere gündemdeki konulara dair değerlendirmelerde bulundu.

Malumunuz Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 2022'de Prag'da yapılan ilk zirvesi ile geçtiğimiz yıl kasım ayında Budapeşte'de düzenlenen 5. zirvesine de iştirak etmiştim. Her iki zirve toplantısında da bölgesel ve küresel bağlamda karşı karşıya kaldığımız sorunları ve çözüm yollarını aktarmıştım. Tiran zirvesinde de Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliği, refahı ve istikrarı için kilit rolünün altını çizdik. Avrupa'da barış ve istikrarın yeniden tesisi için yapılması gerekenlerin ve ülkemizle işbirliğinin önemini bir kez daha vurguladım. Avrupa güvenlik mimarisi ve savunma sanayii alanındaki mekanizmaları yeniden ele aldığımız bu günlerde, Türkiye'nin Avrupa'nın geleceğindeki vazgeçilmez rolünü ifade ettim. Tüm bu alanlarda daha derin işbirliğinin önündeki siyasi engellerin ve önyargılı tutumların artık geride bırakılması zamanı gelmiştir. Aksi takdirde Avrupa'nın çok ihtiyaç duyduğu dönüşümü yakalaması mümkün olmayacak ve rekabet gücü her anlamda çok daha azalacaktır.



PKK'YA UYARI:

SİLAHLAR TAMAMEN GÖMÜLECEK, TAKİPTEYİZ



Terörsüz Türkiye'nin nihai hedefi silahları gömmek. Silah bırakma ve fesih kararının eksiksiz uygulanması, illegalitenin terk edilmesi şart. Alınan kararların tatbikini çok yakından takip edeceğiz. Şehitlerimizin hatırasına, şehit yakını ve gazilerimizin haklarına halel getirmeden terörsüz Türkiye'ye kavuşacağız. Terörün, Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkmasıyla birlikte yepyeni bir dönemin kapısı aralanacaktır. Beklentimiz, terör defterinin bir daha açılmamak üzere kapanmasıdır.



YAPTIRIM SÜRECİNİ AŞACAĞIZ



Caatsa yaptırımları konusunda şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, bir yumuşama var. Trump ile ve yeni ABD Büyükelçisi Tom Barrack'la bunları görüştük. Öyle zannediyorum ki CAATSA sürecini de çok daha süratli aşacağız. Devamının geleceğine de inanıyorum.

'LOZAN'LA İLGİLİ DUYMUYORLAR, UYDURUYORLAR



Ben hiçbir konuşmamda bu gelişmelerin Lozan'la ilişkisinin olup olmadığına dair en ufak bir ifade kullanmadım. Sizler duydunuz mu benden? Ne millete seslenişlerde böyle bir beyanım oldu, ne dar kapsamlı toplantılarda bu tür bir açıklama yaptım. Böyle bir şey düşünmedik. Bunun terörsüz Türkiye ile yakından uzaktan alakası yok. Bunlar maalesef duymuyorlar, uyduruyorlar.



GAZZE'Yİ HER LİDERE ANLATIYORUZ



Kızılay'ımızla, kendi altyapımızla Gazze'ye her türlü gıda yardımını yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz. Orada adeta açlığa mahkûm edilen bir millet var. Gazze'nin bir gün bile kaybedecek zamanı yok. Bunu her platformda dile getiriyoruz. Biz görüştüğümüz her lidere, her muhatabımıza bunu anlatıyoruz. Gazze'deki İsrail saldırganlığı durdurulmalı. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz.