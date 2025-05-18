Gaziemir’de 2. çevre katliamı: Ders alan yok

Gaziemir Belediyesi'nin Sarnıç Mahallesi'nde fabrikaların ve evlerin arasında yer alan kamuya terkli arazide kaçak olarak atık depoladığı ortaya çıktı. Sosyal medya hesaplarından katı atıkların kaçak olarak depolandığı alandan çektiği görüntüleri paylaşan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü'nü gereğini yapması için göreve davet etti.

YANGIN ÇIKABİLİR

Gaziemir Belediyesi'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait atık konteynerlerine doldurduğu çeşitli atıkları kamuya terkli alanda depoladığını belirten Atmaca "Eğer önleme alınmaz, bu atıklar bulundukları yerden kaldırılmazsa herhangi bir yangın durumunda çevredeki fabrikalarla bölgede yaşayan insanların can ve mal güvenliği tehlikeye girebilir" diye konuştu.

"Sarnıç'ta ikinci bir çevre felaketi ile karşı karşıyayız" diyen Atmaca şunları söyledi: "Gaziemir Belediyesi, kamuya terkli bu alanda bir atık merkezi oluşturmuş. Belediye bu alanla ilgili yaptığı resmi açıklamada bunların geçici depolama olduğunu, ayrıştırıldıktan sonra Büyükşehir Belediyesi'ne ait ruhsatlı döküm sahasına götürüleceğini ifade ediyor. Ama burası 1 yıldan fazla bu şekilde. Maalesef ne olduğu belli olmayan, çok çeşit atıklarla bu alan doldurulmuş, adeta bir dağ oluşturulmuş. Bu konu ile ilgili tekrar Çevre Şehircilik Bakanlığı'nı göreve davet etmek istiyoruz. Çünkü buradaki atıklar Allah korusun bir yangın olması halinde çevredeki fabrikalara ve insanların can ve mal güvenliğine tehdit oluşturuyor. Bununla ilgili Gaziemir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi bir an önce bu atıkları kaldırsın."





SABAH 'IN HABERİ İHBAR KABUL EDİLMİŞTİ

Gaziemir Belediyesi'nin geçtiğimiz hafta yine Sarnıç'ta, orman alanı sınırına yakın bir alanda vahşi depolama yaptığı belirlenmiş, SABAH ilçe sınırları içinde yaşanan bu skandalı 'Orman kıyısında çevre felaketi' başlığı ile manşetine taşımıştı. Haberimizi ihbar kabul eden Çevre Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü, katliamın yaşandığı alana giderek tespitlerde bulunmuştu. Bakanlık, Gaziemir Belediyesi'ne 1.8 milyon lira para cezası kesmişti.