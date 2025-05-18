‘Gençler siyasete ilgi göstermeli’

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye'nin kaderini belirleyecek kadroların bugünün en parlak gençleri arasındna gelmesi gerektiğini söyledi. Pendik Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde "gençlik, sivil toplum ve meclis" temasıyla düzenlenen, "Ömer Çam Meclis 25" isimli simülasyon toplantının açılışında konuşan Erdoğan, öğrencilerin bu tür projelerde yer almasının önemli olduğunu söyledi. Bilal Erdoğan, bu tür etkinliklerin gençlerin organizasyon, liderlik ve birlikte çalışma yeteneklerini güçlendirdiğini ifade ederek, "Bir de başka okullardan arkadaşlarıyla da beraber yapılması ayrıca kıymetli. Çünkü gerçekten bir okulun içerisinde yapılan faaliyetlerin size kazandırdıkları farklı, başka okulları davet ederek yaptığınız faaliyetler farklı. Ümit ediyorum ki başka ülkelerden okullarla da bu tür faaliyetler yapmalısınız. Bunlar sizin ileride, dünya çapında işler yapacak insanlar olmanıza kapı aralayacak" diye konuştu.

HAYALLERİNİZİ BÜYÜTÜN

Türkiye'deki altyapıyla beraber eğitim ve sağlıkla ilgili sunulan hizmetlerin kalitesinin dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle rekabet edecek düzeyde olduğuna dikkati çeken Erdoğan, ülkede yaşayan insanların vizyon ve hayallerinin Türkiye'den ibaret olmaması gerektiğini vurguladı. Müslümanlar olarak bütün ümmetin dertleriyle dertlenen bir vizyonla dünyaya yaklaşılmasının gerektiğini kaydeden Erdoğan, bu ideallere yaklaşabilmenin reçetesinin güçlü bir ülke olmaktan geçtiğini dile getirdi.

ŞİKAYETE YER YOK

Bilal Erdoğan, Türkiye'nin kaderini belirleyeceklerin en parlak kişilerin içinden gelmesi gerektiğini belirterek, "Ama en parlak öğrencilerimiz, gençlerimiz siyasete teveccüh göstermezse, sosyal bilimlere teveccüh göstermezse o zaman siyasetin sonuçlarından şikayet etme hakkımız yok. 'Bunu niye böyle yaptılar, niye böyle oldu?' demeye hakkınız yok. Çünkü bu herkese açık bir alan" ifadelerini kullandı. İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Yasin Şamlı'nın da bir konuşma yaptığı çok sayıda öğrenci katıldı.