Hasan Kalyoncu Üniversitesi’ndeki ahlak şurası sona erdi: Gazze ve dijital tehlikeye özel ilgi

Görmez, çağın ahlâk ve anlam krizlerinin teşhis edilmeye çalışıldığı şûrada, çağın meydan okumaları karşısında ahlâk ve dinin birbirinden koparılmadan gösterebilecekleri cevap gücü tespit edilmeye çalışıldığını belirtti. Görmez, "Şûrada özellikle fıtratından uzaklaşan insan; dinden ve hayattan kopmak suretiyle sadece akademik bir söylem alanına hapsolan ahlâk; cinsiyetsizleştirme projeleri, ahlâktan kopan uluslararası siyaset; sadece kârı düşünerek kendisini yapılandıran ekonomik anlayış; haz, konfor ve tüketim sarmalına sıkıştırılan toplum; herhangi ahlâkî bir değer üretemeyen mekân ile her geçen gün çözülmeye yüz tutan aile meseleleri derinlemesine ele alındı" dedi.

Dijitalleşmeden kaynaklanan ahlâkî meydan okumalar üzerinde de durulduğunu anlatan Görmez, "Dijital ekran uygarlığında görsel idrakin egemenliğinin insanı ne tür bir idrak ölümüyle karşı karşıya bıraktığı üzerinde durulmuş ve İslâm'ın sunduğu hayâ ahlâkıyla yeni bir dirilişin imkanları ele alınmıştır. İki yıla yakındır bütün insanlığın en büyük ahlâk ve vicdan imtihanına tabi tutulduğu Gazze üzerinden kendisini muhasebeye çekmesi gerektiği vurgulanmıştır" diye konuştu.

Şuraların önümüzdeki dönemde yapılacak 7'ncisinin "Yapay Zekâ, Dijitalleşme, Ahlâk ve İnsanlığın Geleceği" başlığı altında yapılması kararlaştırıldığını bildiren sözlerini şöyle tamamladı: "Şûralarda konuşulan tüm meselelerin bir çözüme kavuşabilmesi, çözümlerin anlamlı olabilmesi ve insana dair sorumlulukların idrak edilebilmesi için tüm insanlar Gazze'deki vahşete asaletle karşı durmalıdır."