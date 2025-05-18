İtirafçı Ertan Yıldız’a cezaevinde baskı: İmamoğlu’nun avukatları imzalatmak istemiş!

Adli kaynaklar, bu girişimi "ifade baskısı değil, baskıya direniş" olarak tanımlarken, tanık beyanlarının geçerliliğini zedelemeye dönük bu tür hamlelerin ceza hukukunda açık suç oluşturduğuna dikkat çekiyor. Bu gelişme, soruşturmanın yalnızca İBB ihaleleriyle sınırlı kalmadığını; aynı zamanda yargı süreçlerine yönelik baskı ve yönlendirme iddialarının da artık resmi incelemeye tabi tutulduğunu gösteriyor. Başsavcılık, ilgili cezaevinden görüşme tutanakları, ziyaret kayıtları ve kamera görüntülerini talep etti. Soruşturma dosyasında, tanığı etkilemeye dönük bu girişimlerin Türk Ceza Kanunu'nun 277. maddesi kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan gelen son dakika bilgisine göre ise: Söz konusu olayda Ertan Yıldız, kendisinin ve ailesinin tehdit edildiğine dair ihbarda bulundu. Cezaevi idaresince yapılan tespitler doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatıldı.