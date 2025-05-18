Kremlin: Putin-Zelenski görüşmesi mümkün

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, müzakere heyetlerinin belirli anlaşmalara varması halinde bir araya gelebileceğini söyledi. Öte yandan sahada çatışma haberleri geliyor. Rusya, Donetsk bölgesindeki Aleksandropol yerleşimini ele geçirdiklerini duyurdu. Rus ordusunun, Sumi bölgesinde hareket halindeki otobüse İHA ile düzenlediği saldırıda 9 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirildi. İngiltere ise, elde ettikleri istihbarata göre Rusya'nın gelecek ay Ukrayna'da toplam 1 milyon can kaybına ulaşacağını açıkladı.