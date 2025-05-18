Kritik toplantı dünya basınında

İstanbul'da önceki gün gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna zirvesi dünya basınının en önemli gündem maddesi oldu. Dünya basını görüşmeyi yakından takip ederken Türkiye'nin diplomatik başarısı ve etkisine vurgu yapıldı. İngiliz BBC ajansı, 'Türkiye ve ABD'nin teşviki taraflar bir araya geldi' derken Katar merkezli Al Jazeera, İstanbul görüşmelerinin Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki dengeleyici rolünü vurguladığını ifade etti. Yunan Liberal gazetesi ise Erdoğan'ın bölgesel bir aktöre dönüştüğünü kaydetti.

ÇÖZÜMDE LİDER AKTÖR

İzlanda Dışişleri Bakanı Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir, Antalya'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı ile İstanbul'da yapılan Rusya-Ukrayna müzakerelerine işaret ederek tüm bunların, "Türkiye'nin dünya barışı için ne kadar önemli olduğunu ortaya koyduğunu" belirtti.