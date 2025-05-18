PKK kendini feshetti bölge şenlendi

Terörsüz Türkiye sürecinde PKK'nın kendini feshedip silah bırakma kararının ardından bölge hareketlendi. Diyarbakır'ın tarihi ilçesi Sur, şenlendi. Ziyaretçi akınına uğrayan ve tarihi 8 bin yıl öncesine dayanan Sur'da, sokakta müzik sesleri yükselirken, ziyaretçiler yerel müzik gruplarının şarkılarına eşlik edip doyasıya eğleniyor. Terörsüz Türkiye süreci ile birlikte PKK'nın kararıyla Sur'daki Dört Ayaklı Minare, Ulu Cami, Gazi Caddesi, tarihi Surlar, tarihi kiliseler ve camiler ile Hasan Paşa Hanı ve Sülüklü Han ziyaretçi akınına uğruyor. Esnafta yaşanan yoğun ziyaretçi ilgisinden memnun olduğunu belirtiyor.

'ARTIK KALKINMANIN ZAMANI'

Sur'da esnaflık yapan Şinasi Bozkuş, terörsüz bir Türkiye sürecine sonuna kadar destek verdiğini belirterek, "Tarihi Sur bölgesi uzun süredir yaşanan huzur ortamı ile birlikte bir cazibi merkeziydi. Ancak, terörsüz Türkiye süreciyle birlikte örgüt kendini feshedince bölgede gözle görülen hareketlik yaşandı. Başta Diyarbakır olmak üzere bölgede ziyaretçi akını yaşandı. Bunun önümüzdeki günlerde daha da artacağını bekliyoruz. Esnaf olarak da bu durumdan memnunuz. Artık terör değil, kalkınmanın zamanı" dedi.

'DEVLETİMİZ SAĞ OLSUN'

Esnaftan Abdurrahman Yakut ise Sur'da yakın zamanda çok acıların yaşandığına dikkat çekerek, bölge insanı olarak terörsüz Türkiye süreci için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet yetkililerine minnettar olduklarını söyledi. Bölgede ziyaretçi ve turist yoğunluğunun her geçen gün iyi gelişmelerle birlikte daha da artacağını beklediklerine dikkat çeken Abdurrahman Yakut, "Artık bölgede barış konuşuluyor. İnsanlar çok mutlu, geleceğe güvenle bakıyor. Devletimiz sağ olsun" ifadelerini kullandı.