Sağlıkta devrime dev bir imza daha

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Bahçelievler'deki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılışında konuştu:

İstanbul'u modern sağlık tesisleriyle donatmaya devam ediyoruz. Bugün de bir başka muhteşem ve muazzam sağlık yatırımının resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Bugün geriye dönüp baktığımızda millete verdiğimiz sözü tutmuş olmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Türkiye'yi hayal dahi edilemeyecek seviyelere getirdik. Sağlık, bizden önce milletimizin en fazla şikâyet ettiği alanlardan biriydi. Hatırlayın, gerek sosyal güvenlik sistemi, gerek altyapı, gerek donanım noktasında sağlık sistemimiz adeta dökülüyordu.

Sorunlar yumağı içinde kaybolmuş sağlık hizmetinin her iki tarafını da bıktıran bir sistem vardı. Doktorunu bulmanın ayrı, ilacını temin etmenin ayrı dert olduğu o günleri iliklerine kadar yaşamış bir kardeşinizim. Türkiye bugün, bırakın hastanelerde sunulan hizmetleri, 2 milyon 840 binin üzerinde vatandaşına evde sağlık hizmeti verebilen bir ülke haline geldi. Hekim ve hemşire sayısından, MR, tomografi, diyaliz gibi ultrasonografi gibi kritik araç gereçlere kadar her alanda çok büyük artışlara imza attık.







MUHALİF ZİHNİYETE RAĞMEN BAŞARDIK



Şehir hastanelerimiz gibi sağlık yatırımlarını israf olarak gören müzmin, muhalif zihniyete rağmen başardık. Sağlık tesislerinin yollarını yapmaktan aciz anlayışa karşı bu kadar hizmeti, yatırımı, eseri, tesisi milletimizin emrine amade kıldık. Böyle bir anlayıştan buraya geldik. Böyle bir şuur. Dünyanın en büyük mutluluğunu işte biz bununla yaşadık. Bununla yaşıyoruz ve yaşamaya da devam edeceğiz.



TÜRKİYE KÜRESEL BİR DESTİNASYON OLDU

ARTIK YURTDIŞINDAN ÜLKEMİZE SAĞLIK HİZMETİ İÇİN GELİYORLAR



Eskiden bizim vatandaşlarımız yurtdışına sağlık hizmeti almaya gidiyordu. Şimdi ise yurtdışından, hatta dünyanın en zengin ülkelerinden milyonlarca kişi sağlık hizmeti almak için Türkiye'ye geliyor. Sağlıkta kurduğumuz sistem dünyanın pek çok ülkesi tarafından örnek alınıyor. Özellikle belli alanlarda Türkiye küresel bir destinasyona dönüştü.



Yüksek teknolojiyle donatılmış tanı ve tedavi üniteleri, modern klinik ler, özel rehabilitasyon alanları ve çok disiplinli ekip yapısıyla öne çıkan hastanede, yürüme kaybı yaşayan, inme sonrası fonksiyonel destek ihtiyacı bulunan ya da ortopedik engellerle yaşamını sürdürenler için kişiye özel tedavi süreçleri planlanacak.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (solda), Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim etti.