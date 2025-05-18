Terör bitecek Türkiye kazanacak

Türkiye yarım asırlık terör belasından kurtuldu. Karanlık odaklar adına algı operasyonu gerçekleştiren vesayet artıkları ise "Terörsüz Türkiye" sürecini itibarsızlaştırmak için olağanüstü bir kara propaganda yürütüyor. Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar, PKK'nın silah bırakması ve "Terörsüz Türkiye" sürecini SABAH'a değerlendirdi. Süreci bağlamından koparmak isteyenlere sert sözlerle yüklenen Aylar, "Devletimize güvenimiz tamdır. Türkiye Yüzyılı'nın en büyük adımlarından birisi olan sürecin mimarları Erdoğan ve Bahçeli'ye şükranlarımızı sunuyoruz. Devletimizin bölünmez bütünlüğü için bedel ödemiş olan biz, bu sürecin içerisinde süreci destekleyen taraf olduk. Terörsüz Türkiye süreci askeri, siyasi, ekonomi, sosyal hayat bakımından büyük bir kazanımdır.

Kardeşliğimiz taçlanacak, terör örgütünden arınmış bölgemiz kaynaşmanın ve kalkınmanın merkezi olacaktır. Süreci manipüle çalışanlara itibar etmiyoruz" dedi. Aylar, sürecin manipüle edilmeye çalışıldığına işaret ederek "İstisnasız, hepimizin özlemini duyduğu 'Terörsüz Türkiye' hepimizin nihai hedefiydi. Bu hedef için hiç şüphesiz en büyük fedâkarlığı yapanlar da en ağır bedelleri ödemiş olan şehit ailelerimiz ve gazilerimizdir. Yüreklerin değil, silahların sustuğu bu süreci baltalayacak her olayın karşısında olduğumuz gibi şehitlerimizin kanları, gazilerimizin hayalleri üzerinden yapılacak olan her türlü gizli pazarlığın da karşısında olacağız. Komplo teorileriyle, temelsiz iddialarla şehit ailelerinin yakınları ve gazilerimizi sokağa dökmeye çalışanları ibret ve hayretle izliyoruz" ifadelerini kullandı.

'HEPİMİZ BİR BÜTÜNÜZ'

Türkiye'de yaşayan her vatandaşın eşit statüde olduğunu vurgulayan Aylar, "Biz Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Sünni'siyle, Alevi'siyle bir bütünüz. Hep birlikte Türkiye'yiz. Bu vatan hepimizin. Bu topraklarda artık kan akmasın istiyoruz. Devletimiz, terörle mücadelede kaybettiği zamanı artık vatandaşı için harcayabilecek. Terörle mücadeleye ayrılan para ülkemizin her bir vatandaşı için harcanacak, yatırımlar hızlanacak. Hep birlikte Türkiye kazanacak" şeklinde konuştu.