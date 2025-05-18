Turistik tren Sirkeci Garı’nda

Macaristan Ulusal Demiryolu Şirketi MAV'ın Paris-İstanbul turistik treni, dün gece Kapıkule sınır kapısından Türkiye'ye giriş yaptı ve bugün tarihi Sirkeci Garı'na ulaştı. Paris'ten hareket eden tren, İsviçre, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye geldi. TCDD Taşımacılık tarafından işletilen tren, İstanbul'da turistlere şehrin kültürel ve tarihi zenginliklerini yaşama fırsatı sunacak. Turistik trenin dönüş yolculuğu 19 Mayıs'ta başlayacak. Bu yıl trenin ilk seferi 60 yolcu kapasiteli 14 vagondan oluşacak. Ayrıca 29 Mayıs'ta tren İstanbul'a tekrar gelecek.

Trenin Sirkeci Garı'na girişini TCDD Taşımacılık resmi sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda; " Macaristan Ulusal Demiryolu Şirketi'nin (MAV) Paris-İstanbul güzergâhında işlettiği Avrupalı turistik tren Tarihî İstanbul Sirkeci Garı'nda. Paris'ten yola çıkıp İsviçre, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan'ın ardından Türkiye'ye ulaşan trenin yolcuları İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfediyor. Avrupa'nın efsanevi trenleri rotalarını İstanbul'a çeviriyor, Türkiye turizmin kalbindeki yerini alıyor!" İfadeleri kullanıldı.

TRENLERİN ROTASI İSTANBUL

Tarihi turistik trenlerden Simplon Orient Ekspresi'nin de 4 Haziran'da İstanbul'a ulaşacağını bildirilmişti. Geçen yıl iki sefer yapan ve 148 yolcu taşıyan tren, bu yıl da 16 vagonlu yapısıyla seyahat edecek. Avrupa'nın birçok ülkesini kapsayan güzergahın en önemli duraklarından biri olan İstanbul, Simplon Orient Ekspresi'nin en gözde destinasyonları arasında yer alıyor. Trenin dönüş yolculuğu ise 6 Haziran'da başlayacak.