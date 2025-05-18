“Uluslararası Aile Forumu” 26 ülkenin aileden sorumlu bakanlarını İstanbul’da buluşturacak

Aile yapısını tehdit eden küresel sorunlara karşı uluslararası iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 26 ülkenin aileden sorumlu bakanlarının katılımıyla düzenlenecek "Uluslararası Aile Forumu" ile dünyaya güçlü bir aile diplomasisi mesajı vermeye hazırlanıyor. 2025 Aile Yılı kapsamında aile yapısının güçlendirilmesine yönelik küresel iş birliğini artırmak amacıyla yapılacak olan, 22-23 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek. Aile diplomasisi kapsamında yürütülecek görüşmelerde, küresel ölçekte aileyi etkileyen sorunlar masaya yatırılacak. "Küreselleşen dünyada ailenin korunması ve güçlendirilmesi" temasıyla düzenlenecek foruma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katılacak.

"AİLEMİZ GELECEĞİMİZ"

"Ailemiz Geleceğimiz" sloganıyla, aile odaklı politikaların güçlendirilmesi, toplumsal dayanışmanın artırılması ve uluslararası iyi uygulamaların paylaşılması hedefiyle düzenlenecek forum, 26 ülkeden aileden sorumlu bakanların katılımıyla, 'aile diplomasisi' alanında uluslararası diyaloğun güçlenmesine katkı sağlayacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yapacağı forumda; aile yapısının karşı karşıya olduğu küresel tehditler, dijitalleşmenin aile üzerindeki etkileri, kültürel dönüşümler ve demografik eğilimler gibi kritik başlıklar ele alınacak. Forumun kapanış oturumu ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek. Uluslararası Aile Forumu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da katılımcılarla bir araya gelecek.

BAKANLAR OTURUMU VE FARKLI TEMALARDA 4 PANEL YAPILACAK

Forum kapsamında "Aile Odaklı Politikaların Ana akımlaştırılması: Ulusal ve Uluslararası Çabalar" konulu Bakanlar Oturumunda bakanlar aileye dair küresel sorunları ele alacak. Ayrıca "Son Derece Kârlı: Küresel Tehditlerin Bireylere, Ailelere ve Topluma Bedeli", "Kurgu ile Gerçek Arasında: Kültür, Sanat ve Medyada Aile", "Ekranlar Çağında Aile Olmak" ve "Aşırı Nüfus Miti: Küresel Gündem Nüfusun Azalmasına Nasıl Katkıda Bulundu?" başlıklı paneller gerçekleştirilecek. Söz konusu panellerde, aileyi etkileyen küresel krizlerin maliyeti, aile kurumunun kültür ve medya içindeki temsili, dijital çağda ebeveynlik ve dünya nüfusundaki değişimlerin aile üzerindeki etkileri gibi konular masaya yatırılacak.

FUAR, SERGİ VE ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER

Forum kapsamında "Tüm Mutlu Aileler Birbirine Benzer" temalı etkileşimli sergi, dijital ebru uygulamaları, ulusal ve uluslararası kuruluşların iyi uygulama örneklerinin sergileneceği stantlar da ziyaret edilebilecek. Forum kapsamında ayrıca "Aileden İlham Alan Girişimciler" fuarı da gerçekleştirilecek.