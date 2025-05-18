Yusuf Tekin’den Terörsüz Türkiye mesajı: “Yasaksız Türkiye hayali bugün artık hayata geçiyor”

"YASAKSIZ TÜRKİYE HAYALİ BUGÜN ARTIK HAYATA GEÇİYOR"



Bütün bu düzenlemeler yapılırken, vesayet odakları tarafından insafsızca eleştirilen bu adımların bugün haklılığının çok daha iyi anlaşıldığını vurgulayan Tekin, "O günlerde yapılan eleştiriler karşısında, bugün bu çevrelerin yüzleri kızarıyor mu, bilemiyorum. Açıkçası Sayın Cumhurbaşkanımızın, başbakanlık döneminden bu yana ilmek ilmek ördüğü, herkesin inancını ve yaşam tarzını özgürce yaşayabildiği, kendini ifade edebildiği, kardeşlik temeline dayanan 'yasaksız Türkiye' ideali bugün artık hayata geçiyor." değerlendirmesini yaptı.

Bu demokratik iklimi yaşatan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Tekin, "Bundan sonra bizlere düşen görev, terörsüz bir Türkiye ortamını kalıcı kılmak ve bu kardeşliğin, demokrasinin, insan haklarının ve özgürlüklerin tüm dünyaya örnek gösterildiği bir ülke olarak yolumuza devam etmektir." ifadelerine yer verdi. Aziz şehitlere rahmet dileyen, kahraman gazilere şükranlarını sunan Tekin, emanete sahip çıkarak ve kardeşlik hukukunu yaşatarak Türkiye'yi daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceklerini vurguladı.