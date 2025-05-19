19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında dün yurtta çeşitli etkinlikler düzenlendi.Kayseri'de, Ankara, Hatay, Kahramanmaraş, Mersin ve Gaziantep'ten gelen yaklaşık 150 sporcu, Tomarza ilçesindeki Zamantı Irmağı'nda düzenlenen "Sup Festivali"nde, 11kilometrelik parkurda kürek çekti.Hakkâri'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde Cennet-Cehennem Vadisi'ne yapılan doğa yürüyüşüne katılan gençler, doğayla iç içe zaman geçirdi.Tunceli'nin Pertek ilçesinde dalgıçlar, Keban Baraj Gölü'ne dalarak, Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.Kars'ın Sarıkamış Kafkas Üniversitesi (KAÜ) öğretim görevlisi İlyas Çağlar'ın koordinesinde yaklaşık 10 kişilik doğasever ve dağcı grup Keklik Vadisi'nde kaya tırmanışı gerçekleştirdi.Ordu'da, Karadeniz Su Sporları Kulübü sporcularından Cem Eroğlu, Yason Burnu ile Hoynat Adası arasındaki 7 kilometrelik parkuru, 2.5 saatte yüzdü.