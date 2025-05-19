Başkan Erdoğan'dan "terörsüz Türkiye" mesajı: Türkiye Yüzyılı menziline çok daha hızlı ulaşacağız

(Gençlere) En büyük eserimiz olarak sizlere güvenliğin, huzurun, refahın olduğu, terörün kalıntısının dahi olmadığı bir Türkiye'yi inşallah emanet edeceğiz"

"YENİ ANAYASAYI SİZLERLE BERABER YAPACAĞIZ"

Artık 20 sene öncesinin anayasasıyla gidemeyiz. Yeni bir anayasa ve bunu sizlerle beraber yapacağız