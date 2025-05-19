Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan "terörsüz Türkiye" mesajı: Türkiye Yüzyılı menziline çok daha hızlı ulaşacağız
Giriş Tarihi: 19.5.2025 22:03 Son Güncelleme: 19.5.2025 22:34

Başkan Erdoğan'dan "terörsüz Türkiye" mesajı: Türkiye Yüzyılı menziline çok daha hızlı ulaşacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlerle bir araya geldi. Gençlerle buluşmasında 'Terörsüz Türkiye'nin önemine vurgu yapan Başkan Erdoğan, "Terörsüz Türkiye kavşağını suhuletle döndükten sonra Türkiye Yüzyılı menziline çok daha hızlı ulaşacağız." dedi. Erdoğan, terörün kalıntısının dahi olmadığı bir Türkiye'yi gençlere emanet edeceklerini ifade etti.

Başkan Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı: Türkiye Yüzyılı menziline çok daha hızlı ulaşacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençler ve milli sporcularla bir araya geldi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Terörsüz Türkiye kavşağını suhuletle döndükten sonra Türkiye Yüzyılı menziline çok daha hızlı ulaşacağız.

(Gençlere) En büyük eserimiz olarak sizlere güvenliğin, huzurun, refahın olduğu, terörün kalıntısının dahi olmadığı bir Türkiye'yi inşallah emanet edeceğiz"

"YENİ ANAYASAYI SİZLERLE BERABER YAPACAĞIZ"

Artık 20 sene öncesinin anayasasıyla gidemeyiz. Yeni bir anayasa ve bunu sizlerle beraber yapacağız

Ayrıntılar geliyor...

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Başkan Erdoğan'dan "terörsüz Türkiye" mesajı: Türkiye Yüzyılı menziline çok daha hızlı ulaşacağız
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