7. Etnospor Kültür Festivali için geri sayım! Bilal Erdoğan AHaber’de: Bu yılın teması ’Gelenek Ailede Başlar’

Uluslararası lezzetlerin yanında mantı, Özbek pilavı, keşkek ikram edileceğini ifade eden Erdoğan, sözlerine şöyle devam etmişti: Geleneksel sporları tanıtmaktan, popülerleştirmekten maksadımız bu işin felsefesi diyebileceğimiz geleneğin yeni nesillere aktarılması dendiği zaman aile bu işin merkezinde. Aile ile kültür aktarımının gerçekleştiği toplumun en küçük ünitesi, merkezi diyebileceğimiz bir yer. Cumhurbaşkanımız tarafından 2025 yılı 'Aile yılı' ilan edildiği için bu yılki festivalde biz de aile yılını ve geleneğin geleceğe aktarımını sağladığından hareketle çocuklu etkinliklerin burada merkezde olmasını hedefliyor olacağız. Ücretsiz ikramlarımız olacak.