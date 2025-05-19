Bilal Erdoğan’dan A Haber’de önemli açıklamalar: Etnospor dünya barışına da katkı sağlayacak bir şey...

Bilal Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

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"DÜNYA BARIŞINA DA KATKI SAĞLAYACAK BİR ŞEY"

"Dikkat çeken bir festival olacağını düşünerek buna başladık. Burada biz hem aslında ilk başladığımızda Anadolu'nun geleneksel sporlarını yansıtmayı hedeflerken uluslararası oyunlara da ilgi başladı. Biz bunu 2015'te Kırgızistan'da kurduk. Biz bunu büyütmeye devam ettik. Geleneksel sporlar dediğimiz zaman sadece Anadolu ve Türk dünyasından bahsetmiyoruz. Hedefimiz 50-60 ülkeye önümüzdeki 3-5 yıl içinde ulaşmak. Dünya Göçebe Oyunlarına çok sayıda katılım oluyor.

Meksika'nın bin yıllık sporunu yaşatmak için de biz uğraşıyoruz, ciritin unutulmasını istemiyorsak bunları yapmak zorundayız. Kültürel sporları yaşatmak için uğraşıyoruz. Batı ülkeleri de aslında buna çok saygı gösteriyor. Dünya barışına da katkı sağlayacak bir şey.