Emine Erdoğan’dan 19 Mayıs mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na ilişkin tebrik mesajı paylaştı.

"İSTİKLAL MÜCADELESİNİN İLK ADIMI, UMUDUN VE DİRENİŞİN SESİ OLMUŞTUR"

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "İstiklal mücadelesinin ilk adımı, umudun ve direnişin sesi olmuştur. Bugün o ses; azimli, cesur ve kararlı Türk gençliğinin yüreğinde çarpıyor. Tarih bilinciyle yoğrulmuş, sorumluluklarının farkında, üretken ve vicdanlı gençlerimizin daima bu topraklara yön vermesini canı gönülden diliyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.