Gençler TCG Anadolu ile Samsun’a çıkıyor

Üniversiteli gençler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuruyla İstanbul'dan Samsun'a giderken izlediği güzergahı Türkiye'nin en büyük yerli ve milli askeri gemisi olan TCG Anadolu ile geçiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı'nın ortak çalışmasıyla "TCG Anadolu ile Mavi Vatanda İstanbul'dan Samsun'a Milli Mücadele Yolculuğu" programı kapsamında TCG Anadolu ile tarihi bir yolculuğa çıkan gençler, çok gururlu ve mutlu olduklarını söyledi. Üniversitelerin mühendislik bölümü öğrencilerinden seçilen gençler ile kara, hava ve deniz harp okulları öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay'ın katıldığı törenle 17 Mayıs Cumartesi günü Tuzla Tersanesi'nden Samsun'a doğru uğurlanmıştı. Gençler bugün Samsun'a ulaşacak.