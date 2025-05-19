HSK seçimlerinde kritik gün!

Yargıtay kontenjanından seçilecek birinci üyelik için Fuzuli Aydoğdu, Ömer Faruk Aydıner ve Mustafa Yapıcı, ikinci üyelik için Hakan Yüksel, Hakan Türkön ve İbrahim Temir, üçüncü üyelik için de Ergün Şahin, Seyfi Han ve Şerafettin Saka seçilmişti. Danıştay kontenjanı için Aysel Demirel, Kemal Açıkgöz ve Cengiz Aydemir belirlenirken, avukat kontenjanı için Alişan Tiryaki, Hasan Oğuz Altınkaynak ve Figen Şaştım'ın ismi seçilmişti.

GÖZLER TBMM'DE

HSK'nın yeni 5 üyesinin seçimi için gözler Genel Kurul'a çevrildi. AK Parti Grubundan yapılan duyuruda 15 Mayıs – 4 Haziran tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde HSK ve RTÜK üyelikleri için seçim yapılacağı belirtilmişti. HSK seçimlerinde birinci turda 400, ikinci turda 360 oy aranacak. Her iki turda çoğunluk sağlanamazsa üçüncü turda en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulü ile yeni üyeler belirlenecek.