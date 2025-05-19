İBB’nin yolsuzluk soruşturması şüphelisi Ahmet Çiçek kirli rüşvet çarkını anlattı: Murat Kapki’ye bavul bavul para taşıdım!

Çiçek, ismini hatırlayamadığı bir arkadaşının kendisini arayarak acil paraya ihtiyacı olduğunu, Acarkent'teki değeri o dönem 80 milyon lira olan villasını yaklaşık 40-50 milyon liraya satmak istediğini ve kendisine müşteri bulup bulamayacağını söylediğini kaydetti.

Kapki'ye villayı satın almak isteyip istemediğini sorduğunu aktaran Çiçek, "Kendisi de bana 'Bu aralar nakitte kalmam daha iyi' minvalinde cevap verdi. Normal şartlarda Murat Kapki'nin bu devirde bu teklifin üzerine atlaması ve kabul etmesi gerekiyordu. Tahmin ediyorum ki bu soruşturmadan ve 19 Mart'ta gerçekleşen operasyondan haberi vardı. Zaten kendi ağzından da yine bu soruşturma dosyasından ve yapılacak operasyonlardan haberinin olduğunu bizzat bana söyledi." beyanında bulundu.

Çiçek, "Murat Kapki ile yine ofisinde bir gün görüştüğümüz esnada bana yapacağı ödeme yerine 7 adet iPhone 16 Pro Max verdi. Ben de telefonların ne alaka olduğunu sorduğumda bana gülerek 'Bunlar fazla kaldı' dedi. Ben de bu telefonları kabul ettim, hatta bir tanesini de muhasebecime hediye olarak verdim. Tahmin ediyorum ki bu telefonlar haberlerde de yer alan CHP delegelerine dağıtılan ve fazla kalan telefonlardır." ifadelerini kullandı.