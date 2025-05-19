İmamoğlu’nun avukatları itirafçıyla 3 günde 37 kez görüştü: ‘İfadeni geri çek’

İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında suç örgütü yöneticileri arasında bulunan Ertan Yıldız, etkin pişmanlık hükümlerinde faydalanarak itirafçı olmuştu. Yıldız, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadelerde, iştirakler üzerinden yürütülen kamu zararına yol açan uygulamaları detaylarıyla anlatmış; bazı kamu görevlileri ve yüklenici firmalar arasındaki çıkar ilişkilerini de deşifre etmişti. Edinilen bilgiye göre, Yıldız'ın bu ifadesini geri çekmesi ya da sulandırması için cezaevinde avukatlar aracılığıyla baskı uygulandığı iddia edildi. Özellikle Ekrem İmamoğlu'nun avukatları Kemal Polat ve Mehmet Pehlivan'ın, Yıldız'a "ifadesini savcılık baskısıyla verdiğine dair" önceden hazırlanmış bir metni imzalatmak istedikleri öne sürüldü. Sadece 3 gün içinde yapılan 37 avukat görüşmesinin tamamında, doğrudan ya da dolaylı olarak Polat ve Pehlivan'ın bizzat organizasyonu yürüttüğü belirlendi. Ancak Yıldız'ın bu girişimi reddetmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, görüşme kayıtları ile kamera kayıtlarını talep ederek olaya el koydu.İBB yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan Ertan Yıldız ve ailesinin Ekrem İmamoğlu'nun avukatları Kemal Polat ve Mehmet Pehlivan tarafından tehdit edilmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı.Adli kaynaklar, bu girişimi "ifade baskısı değil, baskıya direniş" olarak tanımlarken, tanık beyanlarının geçerliliğini zedelemeye dönük bu tür hamlelerin ceza hukukunda açık suç oluşturduğuna dikkat çekiyor. Bu gelişme, soruşturmanın yalnızca İBB ihaleleriyle sınırlı kalmadığını; aynı zamanda yargı süreçlerine yönelik baskı ve yönlendirme iddialarının da artık resmi incelemeye tabi tutulduğunu gösteriyor. Başsavcılık, ilgili cezaevinden görüşme tutanakları, ziyaret kayıtları ve kamera görüntülerini talep etti. Soruşturma dosyasında, tanığı etkilemeye dönük bu girişimlerin Türk Ceza Kanunu'nun 277. maddesi kapsamında değerlendirildiği belirtildi.CHP Kadıköy İlçe Başkan Yardımcısı Okan Karamanlı, etkin pişmanlık kapsamında ifade veren şüpheli Ertan Yıldız'ın CHP'den ihraç edilmesi talebiyle disiplin kuruluna sevki için dilekçe verdi. Karamanlı'nın CHP İstanbul İl Başkanlığı'na yaptığı başvuruda, "Ertan Yıldız isimli Bakırköy Belediyesi Meclis Üyesi, Cumhuriyet Halk Partili olmanın vasıf ve mahiyetlerini yitirmiştir. İvedilikle disipline sevk edilerek bununla birlikte parti üyeliğinden ihraç edilmesini arz ederim" ifadelerine yer verildi.