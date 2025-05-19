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Giriş Tarihi: 19.5.2025

İşçiler grevde, belediye borç batağında

TOLGA ÖZLÜ TOLGA ÖZLÜ
İşçiler grevde, belediye borç batağında
Ankara'nın Keçiören Belediyesi'nde zam müjdesiyle yapılan davullu zurnalı şovun ardından gerçekler ortaya çıktı. ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın prensi eski PORTAŞ Genel Müdürü CHP'li Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olduğunu söylediği zamlı maaşlar yatmadı. İşçiler grev kararı aldı. Belediyenin borç batağında olduğu ve son bir yılda 2 bine yakın yeni işçi alındığı iddiaları krizle birlikte yeniden gündeme geldi. CHP'li Keçiören Belediyesi'nde büyük bir zam şovu olarak duyurulan maaş artışı beklentisi, yerini hayal kırıklığına ve işçi grevine bıraktı.
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İşçiler grevde, belediye borç batağında
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